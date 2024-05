La llamativa sentencia de Seba Domínguez en medio de la crisis de Tigre: "Estamos buscando alternativas en las..."

La situación de Tigre es muy preocupante. En lo que va de las primeras tres fechas de la Liga Profesional se encuentra penúltimo con solo una unidad. Además, está último en la tabla anual que determina uno de los descensos a la Primera Nacional.

Para colmo, el flamante entrenador Sebastián Domínguez no parece dar en la tecla para revertir la situación. Desde que asumió disputó 7 partidos de los cuales perdió 6 y solo logró un empate. En conferencia de prensa, habló tras la derrota por 4 a 0 de este viernes ante Racing, que lo hunde aún más en la crisis.

Seba Domínguez no puede revertir la realidad de Tigre.

”El segundo tiempo fue muy difícil. Con un rival que nos superó completamente. Yo sigo con la convicción de intentarlo por lo que se vio con Estudiantes y Rosario Central. Hay que seguir intentando. Es probable que si enfrentamos a este rival muchas veces nos supere. Lo del segundo tiempo me preocupa muchísimo. Generamos situaciones en todos los partidos. Desde mi lugar voy a seguir buscándole la vuelta a esto, me preocupa sobremanera el segundo tiempo”, comenzó señalando el DT, que suma su primera experiencia.

Luego, Domínguez habló de la crisis de resultados del club. "Es un momento delicado. De esta salimos todos juntos. Tengo la convicción de seguir intentándolo. En el primer tiempo no veo un funcionamiento del rival que nos someta, hay acciones individuales que terminan en gol, errores nuestros y acciones individuales. Lo que nos pedimos es una reacción inmediata porque pasa el torneo y no tenemos tiempo. Si a mí me garantizan que hay un sistema que nos saca de este momento lo tomaría, no soy terco”, señaló.

Por último, el exfutbolista habló de la lucha por la permanencia y anunció que habrá refuerzos para conseguirla. "A medida que pasan las fechas la preocupación crece muchísimo. Nos ha costado mucho entrar enfocados. Estamos buscando jugadores ofensivos, extremos, volantes y delanteros. Estamos buscando alternativas en las 11 posiciones”.