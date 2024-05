Tras el papelón de River, cuándo y contra qué equipo del ascenso jugará Boca por Copa Argentina

La Copa Argentina es aquella instancia en la que los equipos del ascenso argentino se pueden medir contra los consagrados de la Primera División en un partido único en el que puede pasar de todo y más allá de que suele darse la lógica clasificación de la institución más poderosa, en casi todas las ediciones se reserva una sorpresa.

En la actual, por mencionar algunas, Chacarita venció a Tigre, El Porvenir a Lanús, Atlético Rafaela a Defensa y Justicia, pero las dos más resonantes fueron la de Talleres de Remedios de Escalada (que ya había dejado atrás a Instituto) ante Racing y la de este martes entre Temperley y River.

Con estos antecedentes, Boca Juniors tendrá que prestar especial atención para que no le ocurra lo mismo ante su próximo rival: Almirante Brown, que actualmente se encuentra penúltimo en la Zona B de la Primera Nacional y hasta el momento jugaría un repechaje por el descenso.

Boca debe enfrentar a Almirante Brown.

La programación de ese encuentro aún no está definida y se debate si será antes o después del receso por Copa América. La idea de AFA es terminar la fase de 16avos antes del inicio de esa competencia pero por ahora no está programado el partido de Boca y todo parece indicar que no llegarán con los tiempos. De esta manera, la fecha estimada es el 20 de julio, cuando finalice la Copa América y el Xeneize recupere las bajas.

Para el equipo de Diego Martínez (que ya dejó atrás a Central Norte de Salta) el encuentro es trascendental no solo porque se trata de una competencia más que tiene la obligación de pelear hasta el final, sino porque además es una de las llaves para la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Solo tres veces en todas las ediciones de Copa Argentina, a Boca le tocó quedar eliminado ante un equipo de una categoría inferior, y una de ellas con un particular atenuante. Primero fue ante All Boys, en la edición 2012-13. La otra ante Huracán en la edición 2013-14 en la que el Globo se coronaría campeón a pesar de jugar el Nacional. Por último ante Almagro en la edición 2018-19, cuando fue eliminado por penales tras el empate 1-1 que marcó el debut de Daniele De Rossi con la camiseta del Xeneize (había hecho el gol). Luego fueron 22 partidos más de los cuales hubo 3 empates (pasó Boca por penales) y 19 victorias.