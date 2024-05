Más problemas para Diego Martínez: se confirmó otra lesión en Boca tras el 4-2 a Central Córdoba

Las malas noticias relacionadas a las lesiones no cesan en Boca. La larga lista de bajas cuenta con siete nombres, muchos de ellos muy importantes en el plantel. Sin embargo, en la victoria por 4 a 2 del equipo ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el DT Diego Martínez sumó el lesionado número ocho.

Se trata de Luis Advíncula, quien sintió un malestar en el primer tiempo en el Madre de Ciudades y tuvo que ser reemplazado a los 35 minutos de la primera etapa. Si bien aún falta la publicación oficial del parte médico, el Rayo sufrió un desgarro en el aductor derecho, por lo que estará fuera de las canchas al menos 3 semanas.

Advíncula será baja en Boca. (Foto: @luisadvincula17_)

Se trata de una baja sensible para el cuerpo técnico no solo por lo importante que es el lateral tanto en la parte defensiva como sorprendiendo en la ofensiva, sino también porque no cuenta con un reemplazante natural en el plantel, considerando que otro de los lesionados es Lucas Blondel y que Marcelo Weigandt se marchó a Inter Miami.

De esta manera, Advíncula será baja a priori de los partidos en los que Boca debe enfrentar a Talleres de Córdoba el próximo sábado, la definición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí el miércoles de la semana y muy probablemente los compromisos de las fechas 4 y 5 del torneo local ante Platense y Vélez.

El primer futbolista que se presenta como alternativa real es Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo que tuvo que improvisar Martínez en Boca ante la lesión de Advíncula. De hecho, tuvo un buen rendimiento. Los otros nombres son Lautaro Di Lollo, quien ya jugó de lateral pero por ahora es necesario en la saga ante las bajas de los otros centrales. También Ariel Molas, que debutó en la altura de Potosí en esa posición, a pesar de haber hecho inferiores como central.