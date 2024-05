La tajante advertencia de Romagnoli en San Lorenzo, sobre la triple competencia: "Somos conscientes que..."

San Lorenzo fue mejor que Lanús en el estadio Nuevo Gasómetro, donde quería hacerse fuerte para conseguir el primer triunfo de la Liga Profesional, tras la derrota ante Riestra. Sin embargo, un error puntual de Romaña permitió el gol del Granate y luego tuvo que remar desde abajo. Alcanzó el empate y pudo ganarlo, pero el arquero rival le negó el segundo gol y todo terminó en empate.

El DT de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, mostró su desazón por esa derrota, más allá de haber acordado en que su equipo fue mejor en el campo. "Creo que merecimos ganar hoy. No fue un buen partido del equipo y fuimos superiores, así y todo yendo a buscar pese a un error adverso. Ya en el segundo tiempo lo fuimos a buscar y fuimos superiores. Tuvimos la última y alguna más para ganarlo. Me da la sensación que por momentos los sentí cansados y se sintió el cansancio del partido anterior", analizó.

Romagnoli analizó el empate de San Lorenzo. (Foto: FotoBaires)

"Lo que más me gusta del equipo es que siempre va a buscar el arco rival. A veces con más ideas, a veces no tanto pero siempre lo vamos a buscar. Rescato los primeros 10, 15 minutos con tenencia, con llegadas, con ocasiones de gol pero nos vuelve a pasar algo similar de lo que nos viene pasando, un error y terminamos con un gol en contra cuando no lo esperamos. Siempre el equipo se tiene que reponer a eso, y se repone para irlo a buscar", agregó.

Más allá de la conformidad, Romagnoli se mostró crítico contra la baja producción de puntos como local. "Pensar en lo que viene, el próximo partido del sábado. Saber que no podemos dejar pasar más puntos, nos tenemos que empezar a hacer fuertes porque después estos partidos que dejas pasar después te dejan lejos del campeonato y no te da para pelearlo", señaló.

En ese sentido, habló sobre la triple competencia y cuál va a ser la prioridad del equipo, para lo cual dejó una fuerte advertencia: "Somos San Lorenzo, somos conscientes que tenemos que pelear el campeonato, la Copa Argentina y pasar de fase de la Copa Libertadores. No podemos renunciar a ninguna de las tres y tiene que ser a partir del sábado".