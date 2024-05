La tremenda sentencia del Beto Márcico sobre Boca tras la eliminación ante Estudiantes: “Se come a…”

Alberto Márcico, ídolo de Boca Juniors, habló luego de la eliminación del conjunto xeneize en la semifinal de la Copa de la Liga. El equipo comandado por Diego Martínez completó un gran partido ante Estudiantes de La Plata, pero cayó en la definición por los penales. El Beto reconoció el rendimiento de los jugadores boquenses y llenó de elogios al exentrenador de Huracán.

"Este era el campeonato para Boca. Es el mejor equipo del fútbol argentino, pero veo que no tiene mucho recambio. Si juega al fútbol se come a todos los equipos argentinos, no necesita protestar tanto", opinó Márcico con respecto a la actualidad del equipo xeneize. Sobre la actuación del pasado martes en el Estadio Mario Alberto Kempes, Beto no dudó: "Boca bailó a Estudiantes, tuvo todo para ganarlo. Lamentablemente no lo pudo llevar en el marcador. Cuando lo tuvo que liquidar no lo hizo".

Boca luego de la eliminación ante Estudiantes el pasado martes. (Foto: archivo)

"A Boca no le conviene entrar en discusiones, solo tiene que jugar. Cavani no tiene que andar a los manotazos. ¡Tiene que jugar! Si Boca juega es el mejor del fútbol argentino. Si juega, no necesita protestar tanto", enfatizó Márcico aconsejando a los jugadores del club de la Ribera ante los micrófonos de Mundo Boca Radio.

Con respecto a la situación que cambió el rumbo del partido frente a Estudiantes, el Beto Márcico no tuvo piedad con Cristian Lema, que vio la tarjeta roja por una dura falta y desembocó en el penal que luego cambió por gol el colombiano Edwuin Cetré. "El gol de ellos es toda de Lema. No se entiende la primera amarilla, fue tan bobo... Esa amarilla lo puso al límite", explicó el ídolo xeneize.

Además, habló también sobre una de las grandes figuras del encuentro, como lo fue Ezequiel Fernández y que está en la cabeza de Lionel Scaloni para ser llamado por el seleccionado argentino. "Lo de Equi Fernández es de otra galaxia. Pero no me gusta que Medina vaya por la derecha. Todos veíamos que podían ser campeones, el partido de Boca fue estupendo, hay que seguir por este camino", concluyó el Beto más que satisfecho por el presente que tiene el equipo de Martínez.