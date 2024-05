La sinceridad brutal de Pochettino pese al triunfo de Chelsea en el derbi: "Mi futuro no..."

En un año gris, lejos de los objetivos trazados a mediados del 2023 cuando comenzó la acción, el Chelsea se encuentra en el tramo final de la temporada con el deseo de alcanzar puestos de clasificación a competencias europeas. Esto es una posibilidad latente luego de haberse quedado con el derbi de Londres ante el Tottenham por 2-0.

Con dos cabezazos, Trevor Chalobah en la primera parte y del senegalés Nicolas Jackson cuando los Spurs apuntaban a la reacción, el conjunto de Mauricio Pochettino se reencontró con el triunfo tras la derrota contra el Arsenal y el empate frente el Aston Villa. De esta manera se situó a solo tres puntos del sexto lugar, ocupado actualmente por Manchester United.

En este contexto, quien habló tras el partido fue el director técnico de los Blues. Pese a la posibilidad latente de escribir su nombre en el plano internacional de la temporada 2024/2025, el argentino no garantizó su continuidad en el cargo del elenco inglés más allá del final de la Premier League.

''Mi futuro no está en mis manos. Ya es suficiente. Todos los directivos necesitan tiempo para traducir sus ideas y su filosofía. No es mi decisión. No sé si estoy siendo juzgado por los propietarios. Es difícil ver cada semana que estoy bajo escrutinio y juicio. No es mi decisión si estar aquí o no la próxima temporada", manifestó Pochettino, quien cumplió 400 partidos en el fútbol de Inglaterra, contando su paso por Southampton, Tottenham y su actual equipo.

Tras la victoria ante Tottenham, quien bancó al DT fue Moisés Caicedo: "Pochettino ha hecho un montón de cosas por nosotros. Somos un equipo muy joven y nuestro entrenador nos ha enseñado un montón de cosas. Todavía tenemos mucho en lo que trabajar. Como dije, somos un equipo joven, pero iremos aprendiendo poco a poco y adaptándonos a todo lo que nos está diciendo”