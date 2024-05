El Beto Márcico, lapidario con Lema tras el penal y la roja que condicionaron a Boca: “Fue tan boba la…”

Boca fue de mayor a menor y quedó en las puertas de la final de la Copa de la Liga. El Xeneize fue amplio dominador del encuentro hasta mediados del complemento, cuando se quedó con uno menos y ahí el Pincha pudo igualar las acciones e imponerse dentro del campo.

En este contexto, quien alzó la voz para analizar todo lo que sucedió en el Mario Alberto Kempes fue el Beto Márcico. El ídolo de la institución reconoció el buen juego mostrado por el equipo de Diego Martínez: "Boca bailó a Estudiantes, tuvo todo para ganarlo. Lamentablemente no lo pudo llevar en el marcador. Cuando lo tuvo que liquidar no lo hizo".

Márcico no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre la expulsión de Lema.

"Este era el campeonato para Boca. Es el mejor equipo del fútbol argentino, pero veo que no tiene mucho recambio. Si juega al fútbol se come a todos los equipos argentinos, no necesita protestar tanto", se lamentó Márcico, campeón de tres títulos con la camiseta del Xeneize (Apertura 1992, Copa Máster de Supercopa 1992 y Copa de Oro Nicolás Leoz 1993).

A la hora de apuntar contra Cristian Lema, quien vio la roja en la jugada en la que el árbitro sancionó penal para el Pincha, el Beto expresó: "El gol de ellos es toda de Lema. No se entiende la primera amarilla fue tan boba. Esa amarilla lo puso al límite". A su vez, haciendo foco en la jugada que termina con la primera amarilla para el defensor, añadió: "A Boca no le conviene entrar en discusiones, solo tiene que jugar. Cavani no tiene que andar a los manotazos. ¡Tiene que jugar! Si Boca juega es el mejor del fútbol argentino".

Para culminar Márcico elogió a Equi Fernández, quien está en el radar de Lionel Scaloni para la Copa América que se avecina: "Es de otra galaxia. Pero no me gusta que Medina vaya por la derecha. Todos veíamos que podían ser campeones, el partido de Boca fue estupendo, hay que seguir por este camino".