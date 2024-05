En vivo: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empatan el clásico mendocino

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empatan sin goles tras un primer tiempo donde se estudiaron demasiado y los arqueros fueron espectadores de lo que pasó. Si bien el Tomba tuvo más el control de la pelota, la Lepra lo esperó agazapado para salir rápido aunque sin poder lograr el cometido.

Situaciones de gol casi no hubo, alguna aproximación de la vista en un centro cruzado que pudo conectar Federico Rasmussen, y el local trató de sorprender a la defensa bodeguera con pelotazos largos para un movedizo Matías Reali que por el momento no pudo marcar diferencias. Quedan 45 y se verá si salen más decididos o prefieren no hacerse tanto daño.

Los datos del partido