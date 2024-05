El fuerte enojo de Verstappen con Hamilton tras un cruce en las prácticas de Imola: "No es la primera vez que..."

La primera jornada de actividades en el circuito de Imola en Emilia-Romaña, no fue la mejor de lo que va de la temporada para Max Verstappen. En los primeros entrenamientos libres previo al gran premio del domingo, no pudo hacer tiempos rápidos, quedó muy por detrás de Charles Leclerc, y hasta protagonizó un chispazo con el multicampeón Lewis Hamilton.

Todo se produjo cuando el neerlandés estaba haciendo una vuelta rápida y el británico no vio que lo tenía por detrás, obstaculizó su trayectoria y el actual tricampeón se mostró muy molesto. Se puso a la par y le comenzó a hacer señas.

Mirá el video

Ya abajo del monoplaza, Verstappen se refirió a ese episodio y señaló: "No es la primera vez. Intentas mantener la calma, por supuesto, pero sucedió de nuevo. Pero no quiero hablar demasiado de eso, porque ese no fue nuestro problema hoy. Necesitamos arreglar nuestra velocidad".

Anteriormente, Hamilton ya había intentado disculparse, al parecer sin éxito. "Sólo estaba en una vuelta de enfriamiento, cielos. Pensé que estaba bien, o que estaría bien. Pero de repente me pisaba los talones. Al final fue culpa mía e intenté disculparme, pero creo que para entonces ya estaba demasiado frustrado", señaló.

Lo cierto es que Verstappen no entregó los tiempos más rápidos de la pista por culpa de Hamilton sino que acumuló una serie de errores. De hecho, pasó por el pasto en tres oportunidades. Terminó quinto en los cronómetros de la primera práctica y séptimo en la segunda.