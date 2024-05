La particular aclaración de Chicho Serna sobre el ofrecimiento de James Rodríguez a Boca: “Hay mucha…”

Este lunes, Boca Juniors recibió el ofrecimiento de James Rodríguez para sumarlo a su plantel en el próximo mercado de pases. El colombiano que supo vestir la camiseta del Real Madrid y el Bayern Múnich no es tenido en cuenta en el Sao Paulo que dirige Luis Zubeldía, y podría recalar en el fútbol argentino.

Según la información del periodista Hugo Balassone, en Boca están analizando seriamente la posibilidad de contratar a James, algo que verían con buenos ojos. Su actividad en el equipo paulista parece estar más que terminada a pesar de que todavía tiene un año de contrato. La postura del entorno del futbolista colombiano es que no continúe después de la Copa América en Estados Unidos.

De acuerdo a lo que aseguró el medio UOL en Brasil, Zubeldía le pidió al colombiano que se ganara su lugar en los entrenamientos, pero el cafetero no rindió y tiene todo listo para acordar su salida de Sao Paulo. El objetivo ahora del ex Real Madrid es abandonar el club paulista cuanto antes para ya prepararse para la Copa América con su país, en donde es uno de los máximos referentes.

En entrevista con el VBAR de Caracol Radio, Mauricio Serna se refirió a la posible llegada de su compatriota: “A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez. Para Boca hay un ofrecimiento o se habla de muchos futbolistas. James es un jugador mundial, ni de qué hablar de sus condiciones y de cómo juega y brilla en la Selección, pero de ahí a tenerlo, hay un camino muy largo.

Con respecto a ese camino muy largo, Chicho Serna explicó por qué James Rodríguez podría no llegar a Boca: "No soy quién para decir, vamos por James, pero tampoco soy quién para decir, no nos interesa. Que nosotros nos hayamos sentado a mirar esa posibilidad de James no, no lo estamos contemplando, porque es un gran futbolista que está en Brasil y no es fácil traerlo porque la competencia es muy fuerte, hay mucha plata de por medio”.