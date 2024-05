La llamativa decisión del Ogro Fabbiani en Riestra para jugar ante Newell's por Copa Argentina

Después de la histórica victoria contra San Lorenzo en su primer partido en la Liga Profesional, Deportivo Riestra pretende dar un nuevo batacazo en la Copa Argentina ya que se prepara para enfrentarse a Newell's en los 16avos de final, un encuentro especial para Cristian Fabbiani, quien dejó una marca indeleble en el corazón de los fanáticos rojinegros.

Ariel Penel será el árbitro en el partido de 16avos de final de Copa Argentina ante Newells. pic.twitter.com/gwNk8aReMS — Deportivo Riestra (@prensariestra) May 13, 2024

"En seis meses, Newell's fue el club que me agarró más cariño, yo tengo un afecto especial hacia ellos. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera y no sé lo que puede pasar. Es un club que me dio todo", expresó el técnico en TyC Sports.

Donde, además, agregó: "Va a ser un partido especial porque es jugar contra un equipo muy importante del fútbol argentino y en una situación que no es cómoda, porque nosotros vamos a ir con los suplentes y algunos chicos de Inferiores porque nuestra prioridad es el torneo, mantener la categoría".

Pero luego, en la misma charla, reveló una particular decisión que tomó para afrontar ese partido que se jugará mañana, desde las 17.10 en Paraná: "Nosotros el jueves jugamos en Paraná y hoy la Tercera juega en Mendoza (a las 15 con Independiente Rivadavia), entonces como ellos también están peleando no le vamos a sacar ningún jugador para que siga compitiendo y clasifique. Vamos a ir con suplentes y con jugadores de Sexta y Séptima División".