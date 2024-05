La crítica del Pipi Romagnoli a la cancha de Riestra, tras la derrota de San Lorenzo: "No quiero justificarme, pero..."

San Lorenzo no pudo con Riestra. El equipo de Leandro Romagnoli "cruzó la calle" para visitar al equipo del Ogro Fabbiani, club vecino de Bajo Flores, pero más allá de no sentir la distancia de su cancha (de hecho el estadio se ve desde el campo de juego), el Ciclón no pudo adaptarse a las condiciones del estadio visitante y perdió por 1 a 0.

Lo cierto es que para este partido, Romagnoli dispuso un 11 integrado por jugadores habitualmente suplentes pensando en el compromiso de Copa Libertadores del miércoles. Aún así, al equipo se lo vio falta de ritmo y el DT, entre otros análisis, le atribuyó a las dimensiones de la cancha de Riestra y el estado del césped.

"No quiero justificarme con esto, ni mucho menos, pero la realidad es que es un campo chico, el pasto estaba alto y dificultaba la circulación de pelota. Lo analizamos nosotros en la semana, no hay que poner excusas, el partido se perdió. Hay que seguir mejorando", señaló.

Luego, expresó que el equipo tuvo pretensiones: "Lo fuimos a buscar. Arrancamos con línea de cinco, después pasamos a una de cuatro y terminamos con tres centrales. Buscarlo, lo fuimos a buscar. Pero se hizo un partido difícil, le tiramos centros, no solo por abajo. Lo fuimos a buscar y de todas manera no se dio".

Por otro lado, explicó por qué tomó la decisión de jugar con suplentes: "Poner un equipo alternativo era un tema de rotación. Tenemos muchos partidos por delante hasta el 10 de junio que llega el parate. Tenemos varios partidos entre campeonato y los dos partidos de Copa que nos quedan. Sabíamos que entrábamos en un momento de rotación. Y también quiero ver a los jugadores, son parte del plantel. Por eso la rotación, también pensando en el partido del jueves porque sabemos que es una final porque va a decidir si llegamos al último partido con posibilidades o no. Lo tomamos como tal"

“Con Seba venimos hablando bastante, lo tuve en Reserva algunos partidos. Lo veo mejor, va mejorando de a poco. La idea era que juegue algunos minutos el ST para verlo. No había jugado desde su regreso al club, otros jugadores han jugado poco. Si bien yo los tengo todos los días, hay muchos que no los vi competir, por eso la idea de poner un equipo alternativo. Sabía que Seba iba a tener minutos, lo veo bien pero obviamente que tiene que mejorar".