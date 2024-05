La sincera declaración de Advíncula tras renovar su contrato en Boca: "Sabía que no estaba..."

Luis Advíncula es, sin dudas, uno de los futbolistas más regulares de Boca en las últimas temporadas. A base de entrega y goles importantes, como los que convirtió en la pasada edición de la Copa Libertadores, el Rayo se ganó no solo la titularidad, sino que el cariño de los hinchas.

Es por esto, que una de las grandes prioridades del Consejo de Fútbol era renovar, cuanto antes, el contrato del peruano. Luego de que las partes llegaran a un acuerdo, el polifuncional futbolista estampó su firma y estiró su vínculo hasta finales del mes de diciembre del 2026.

El peruano seguirá en Boca hasta la temporada 2026.

Una vez consumada la noticia, el hombre de 34 años habló con el Canal de Boca y no ocultó su alegría: "La verdad que muy contento, uno donde es valorado se siente bien. Como siempre lo he dicho, estar en Boca es un privilegio y gracias a Dios pude renovar".

"Me llega el cariño. Es una de las cosas por las que me inclino en quedarme. Me siento valorado y querido, cómodo, la gente me lo hace saber. Tuve un comienzo un poco duro, lo sé, soy el primer autocrítico que sabía que no estaba rindiendo a la altura de lo que merece este club. Después las cosas se revirtieron y estoy muy feliz", añadió Advíncula sobre el reconocimiento de los hinchas.

"A Boca lo ven en todas partes, a mi papá siempre le gustó, él me hacía ver los partidos y de chico siempre tuve la ilusión de jugar en un equipo grande como lo es Boca, gracias a Dios se me dio de bastante grande, ja", sentenció el futbolista que acumula cuatro títulos en el Xeneize.