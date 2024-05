El fuerte exabrupto de Julio Vaccari sobre las críticas que recibe en Defensa y Justicia: "A mí me chupan..."

Defensa y Justicia debutó con una derrota en la Liga Profesional. Fue ante Huracán por 3 a 1 como visitante en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. De esta manera, el equipo de Julio Vaccari prolongó su racha de malos resultados que incluye el empate ante Argentinos que luego determinó la eliminación por penales y las dos derrotas consecutivas por Sudamericana ante Independiente Medellín y Always Ready.

En este contexto, el entrenador brindó la habitual conferencia de prensa tras la derrota, donde expresó que ha hecho autocrítica pero rechazó de manera vehemente que se trate de una crisis. "Cuando uno hace una evaluación, porque vos decís 'bueno, perdiste', yo soy el primero que hago autocrítica de que se perdió, cómo y de qué manera. Yo soy el primero que sufro y que lloro, porque yo lloro a partir de que fuimos eliminados (de la Copa de la Liga). Ahora después, uno tiene que hacer una evaluación de algunas cosas y decir 'pará, con lo que nosotros tenemos, con nuestros recursos fuimos superiores a este, a este, a este, a este, a este y a este y clasificamos'. ¿Sabes quiénes fueron los únicos dos equipos que solamente perdieron dos partidos en la Copa de la Liga? River y Defensa y Justicia. Cuando uno hace una evaluación... hay algo que está pasando: el exitismo puro", señaló primero el ex Vélez.

Luego, Vaccari fue muy duro y hasta en un fuerte tono contra las críticas a su trabajo. "Cuando uno tiene los pies sobre la tierra y hace una evaluación coherente, y no la hago por el entrenador, porque a mí me chupan las pelotas lo que me digan o que me tengo que ir o no, porque sé que las reglas del juego son estas y yo las acepto jugar. Pero sí me da bronca cuando dicen que por mis jugadores que este semestre... pará muchachos. Lo que hicieron estos chicos es tremendo. Ahora, si quieren vender como que Defensa porque perdió este partido, y dos partidos, y tres partidos es fracaso, no estoy de acuerdo. Para mí, fue tremendo el proceso de este equipo y no lo hablo por el entrenador, no lo hablo por mí. Porque yo sé desde el día que vengo a una institución que mi cabeza está en juego. Pero para mí es tremendo y te vuelvo a decir, estos jugadores la temporada pasada: final de Copa Argentina, clasificaron a copas internacionales y pelearon el primer torneo", señaló.

El entrenador de Defensa y Justicia también analizó las decisiones arbitrales que determinaron la historia en el Ducó. Primero, sobre el penal sancionado a Ramos Mingo. "En mi opinión, no fue penal. Esta es mi opinión. No puedo juzgar al árbitro si dice que si o no, en mi opinión no fue penal".

Luego, opinó sobre la actuación del VAR en el tercer tanto. "En la segunda tenemos dos cámaras que nosotros tenemos que muestran que la pelota pega en la mano. Sí también es verdad que muchas veces en los estadios no hay gran cantidad de cámaras como para en la repetición el VAR pueda evaluar eso y si es o no pero nosotros tenemos dos cámaras donde la pelota pega claramente en la mano. Vuelvo a repetir, no hay excusas. La responsabilidad pura y exclusivamente de que Defensa y Justicia haya perdido es del entrenador", cerró.