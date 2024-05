La picante sentencia de Ruggeri sobre el penal de Lema en Boca-Estudiantes: "Es de..."

Boca Juniors cayó ante Estudiantes de La Plata en un partido que lo tuvo como claro dominador a lo largo de los 90 minutos, pero que no fue suficiente para sacar ventaja. Desde la expulsión de Cristian Lema que desembocó en el penal que cambió por gol Edwuin Cetré, los dirigidos por Diego Martínez aguantaron más de 18 minutos con un jugador menos y definieron el partido desde los doce pasos, donde se toparon con un enorme Matías Mansilla que puso al Pincha en la final de la Copa de la Liga.

La dura infracción de Lema sobre Eric Palacios fue motivo de análisis de todos los fanáticos xeneizes, quienes mostraron su enojo en las redes sociales con el exdefensor de Lanús. También fue tema de debate en el programa F90 que conduce Sebastián Vignolo en ESPN. Oscar Ruggeri, campeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de México 1986, fue lapidario con la marca de dos jugadores de Boca y también castigó al zaguero central por su temeraria falta.

Mirá el video

“Primero, Advíncula ya está mal porque está viendo todo lo que está pasando y tendría que estar acá (señala la posición de Guido Carrillo). Es de locos”, opinó el Cabezón. Luego hizo referencia a una situación similar de Ezequiel Fernández, quien había soltado la marca de Cetré como ocurrió con el peruano ante la presencia de Carrillo.

Ruggeri analizando la posición de Cristian Lema aseguró que el zaguero de Boca debería haber ido al choque con su cuerpo contra el de su rival para que no pudiera definir con comodidad. “Si me llevas a esa jugada, yo también cometía ese error, pero lo veo ahora en frío, había dos solos y si tiraba bien el centro de entrada hacían el gol y no estaríamos hablando del penal”, concluyó el exentrenador haciendo alusión a que Boca marcó mal antes de la jugada del penal.

Minutos más tarde, Ruggeri se mostró de acuerdo con la decisión que tomó el árbitro del encuentro, Nazareno Arasa, de expulsar al defensor de Boca, aunque manifestó que incluso podría haber recibido la roja directa y no la doble amarilla como fue en definitiva.