Volvió el Top 12 de la UBA: resultados, candidatos y sorpresas

El sábado 6 de abril se llevó adelante la primera fecha del URBA Top 12, que volvió a la actividad cinco meses después del último título que se quedó en manos del San Isidro Club. Se inauguró un 2024 que se destaca por el regreso de Champagnat a la máxima categoría tras 11 años, la nueva búsqueda de Newman de su primer y tan ansiado trofeo y un SIC que comenzó a paso apabullante.

La primera semana contó con algunos duelos muy parejos y otros, con la diferencia que se estimaba en la previa. Tal fue el caso del SIC, que recibió a Atlético de Rosario en Boulogne y lo venció por un contundente 51-12. El defensor del título logró destrabar el partido a raíz del maul, vía por la que llegaron sus dos primeros tries. En el segundo tiempo, también se lucieron sus tres cuartos y el tricolor finalizó el partido con ocho conquistas. Uno de los encuentros más destacados lo protagonizaron dos de los grandes animadores del torneo en los últimos años: CUBA y Newman. En Villa de Mayo, el Cardenal se hizo fuerte como visitante y dio el primer paso hacia el título que desde hace varias temporadas se la hace esquivo. Pese a dos intercepciones de Felipe de la Vega, CUBA no pudo detener a un más que vigente Gonzalo Gutiérrez Taboada que fue la figura en la victoria por 23-21, aportando 18 de los puntos de su equipo.

El CASI se hizo fuerte de local: 30-27 a BIEI. (Foto: @ScrumESPN)

En Tortuguitas, Alumni recibió al recién ascendido Champagnat, que pese a los pronósticos dio la talla y llevó al último finalista a sufrir hasta el final. Alumni consiguió una ventaja de 22 puntos a poco de comenzar el segundo tiempo, pero el hambre marista acortó esa diferencia hasta solo 7, a tres minutos del final. De todos modos, fue triunfo del local por 37-30, pero Champa logró el punto bonus defensivo en su primer partido por el Top 12 tras once años. El otro ascendido era Regatas, que recibió en Bella Vista a Belgrano Athletic, pero no pudo con la arremetida del Marrón, que anotó su primer try a los 15 segundos de juego. Regatas se repuso, pero a falta de 15 minutos Martín Arana llegó al ingoal para volver a poner a su equipo al frente. Un penal de Juan Landó puso cifras definitivas y el resultado fue 24-13 en favor de la visita.

El Club Atlético San Isidro y el Buenos Aires Cricket & Rugby Club protagonizaban uno de los duelos que prometía más paridad. Y así fue: ganó 30-27 el CASI en condición de local, en un duelo cambiante. BIEI supo estar al frente 24-7, pero los de San Isidro se recuperaron en la segunda etapa y consiguieron empatar el partido en 27 a falta de cuatro minutos. Con 90 segundos por jugar, un penal de Juan Franco Akemeier transformó el resultado en un 30-27 a favor del CASI. La sorpresa de la fecha sin duda la dio San Luis, el conjunto de La Plata que el año pasado peleó el descenso hasta la última fecha. Recibió en la Cumbre a Hindú, que ganó 11 veces el torneo de la URBA en los últimos 28 años, y se llevó una valiosísima victoria por 25-20. Los de Don Torcuato ganaban 17-8, pero los delanteros de San Luis, encabezados por su número 8 Agustín Torello, que hizo tres tries, fueron los responsables de dar vuelta el resultado.



Los últimos 17 campeonatos de la URBA tuvieron como campeón a alguno de los seis equipos que hace tiempo son los grandes protagonistas del torneo: Hindú (9 títulos desde entonces), SIC (4), CUBA (2), Alumni (1) y Belgrano (1). Newman, que aún no pudo coronarse, también ha sido siempre un fiel competidor e intentará más que nunca dejar atrás la mala racha: en sus últimas cinco participaciones perdió en semifinales por solamente un punto. Además, a su favor, la mayoría de los mencionados equipos recuperará para la segunda mitad del campeonato algunas de sus estrellas, que hoy están repartidas en las distintas franquicias del Super Rugby Americas.

Concluida la primera fecha del torneo, se asoman algunos clubes que demostraron su intención de cortar con esta hegemonía: la ambición de Champagnat, que cuenta con un plantel de mayoría jóvenes, demostró estar a la altura y buscará seguir creciendo como lo hizo en los últimos seis años. San Luis, a su vez, querrá recuperar el nivel que lo hizo ser el mejor de la etapa regular en el año 2018, pese a que aquel rendimiento decreció el último par de años. Y el CASI, menos protagonista que a lo largo de toda la historia, pero más que hace una década, parece capaz de darles pelea a los de arriba. La final del torneo será en la Catedral, su cancha, y no querrán volver a presenciarla como si no fuesen locales. Belgrano-CASI y Newman-SIC serán los partidos más destacados de la próxima fecha. El Top 12 de la URBA ya está en marcha, parejo y entretenido como siempre.