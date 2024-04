Paredes confesó por qué le lanzó un pelotazo al banco de Países Bajos en el Mundial: "Me..."

La coronación de la Selección argentina, que se dio el 18 de diciembre del 2022, continúa latente en la memoria de los fanáticos. La participación de la Albiceleste en el Mundial de Qatar dejó varias batallas que serán imborrables en la memoria de aquellos que siguieron de cerca la competencia.

Sin lugar a dudas una de ellas es la que se dio en los cuartos de final ante Países Bajos. Tras ir ganando 2-0 con comodidad, los europeos igualaron las acciones y el semifinalista se definió a través de la tanda de penales. En las últimas horas Leandro Paredes se refirió a esta situación.

Mirá el video

El mediocampista de la Selección argentina, actual jugador de Roma, habló en la pantalla de TyC Sports y no dudó en recordar ese tenso momento que protagonizó al tirarle un pelotazo al banco de suplentes de los neerlandeses, tras haber cometido una falta en mitad de cancha.

"Cuando lo veo ahora digo 'qué suerte tuve' de que el central vino a empujarme, a chocarme. Si no me choca, capaz me termina echando", soltó el campeón del Mundial de Qatar 2022, quien en aquel partido disputó un total de 55 minutos y, además, convirtió su penal en la tanda.

Posteriormente, con una brutal sinceridad, reconoció que: "Lo hice inconscientemente. Me salió del alma".