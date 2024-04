Un campeón del mundo criticó la nueva camiseta de la Selección argentina: "No me gustaron las…”

Adidas lanzó el nuevo modelo de la camiseta de la Selección argentina hace cuestión de algunas semanas, pero a un campeón del mundo parece que mucho no le gustó y hasta la criticó a detalle.

Se trata de Nicolás Tagliafico, que prendió stream en Twitch luego de casi dos meses y se refirió a la confección del nuevo manto sagrado que llevarán los jugadores del combinado nacional: "No me vuelven loco. Las líneas son muy gruesas y el escudo está estampado".

La nueva camiseta de la Selección.

Luego, agregó: "El número no está mal. El dorado le da un toque. El corte de abajo, no sé. No me volvió loco". Y sobre la suplente, recalcó: "El color azul está bueno, pero no me gustaron las franjas celestes y blancas".

El campeón de la Sudamericana con Independiente es fanático de las camisetas de fútbol, incluso ha mostrado su colección completa en vivo. Exhibió también la indumentaria que utilizó con la Selección argentina en aquella final en Qatar en donde el lateral izquierdo fue titular.

Según había destacado Adidas en el lanzamiento, la camiseta titular fusiona el clásico albiceleste con detalles en dorado, simbolizando el último Mundial. En cambio, la alternativa, que le gustó un poco más a Tagliafico, lleva un tono azulado con detalles metalizados y otros celestes y blancos, rindiendo homenaje a los colores de la bandera.