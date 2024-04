Victoria de Verstappen y doblete de Red Bull en Japón

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón, el cuarto del año, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka, donde se impuso por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez -que recuperó la segunda plaza del campeonato-, y del español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente.



El piloto de 26 años, que firmó asimismo la vuelta rápida, logró su quincuagésima séptima victoria en la F1 -la tercera de la temporada y la tercera seguida en Suzuka-, confirmando el dominio de la escudería austriaca, en una carrera en la que Sainz logró su vigésimo primer podio en la categoría reina -el tercero en las tres carreras que ha disputado- y que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), concluyó sexto.

Red Bull brilló de nuevo y no tuvo excesivos problemas para hacer que, desde su óptica, las aguas volvieran a su cauce con otra soberbia actuación en el circuito propiedad de su motorista, Honda. En una carrera en la que Sainz prolongó su brillante arranque de temporada y en la que volvió a sacarles los colores a los responsables de la escudería más laureada de la historia, que decidieron no renovarle y le dieron su volante para 2025 al inglés Lewis Hamilton (Mercedes). Noveno este domingo en un Gran Premio en el que sólo mejora sus cinco victorias el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher (que logró una más) .



Verstappen, que lideró todas las tablas de tiempos del Gran Premio a excepción de la inservible segunda sesión libre del viernes, chafada por la lluvia y en la que apenas se rodó, había firmado el sábado, "sin hacer una vuelta perfecta", su trigésima sexta 'pole' desde que corre en la F1. La cuarta en las cuatro primeras pruebas del año. Eso, después de mejorar, por sólo seis centésimas, en la cronometrada principal, a 'Checo', junto al que había firmado 'dobletes' en las dos primeras carreras del año: en Baréin y en Arabia Saudí.



Pero en Australia había sido de nuevo Sainz -que el año pasado ya se había anotado la única victoria que no se apuntaron los toros rojos- el que cuestionó el enorme dominio de la escudería austriaca. Con un triunfo épico, apenas dos semanas después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis. En una carrera que Verstappen abandonó en la segunda vuelta, por un problema de frenos; y en la que el mejor piloto de la historia de México no pasó del quinto puesto.



De tal manera, copar de nuevo la primera fila de parrilla anunciaba, como así fue, que la categoría reina recuperaba su 'status quo'. Al menos desde la óptica del equipo de Milton Keynes. Mas aún cuando 'Checo' no salía desde la primera fila desde el Gran Premio de Miami (EEUU) del año pasado. Es decir, 21 carreras después.

Fuente: EFE