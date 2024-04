La insólita decisión del DT de Defensa a minutos de jugar, al enterarse de que Boca le ganó a Newell’s

Boca le ganó a Newell's en la última fecha de la Copa de la Liga, y gracias a esta victoria, Julio Vaccari modificó el equipo que tenía inicialmente en su cabeza, pero ya se había presentado la planilla que debió ser corregida a segundos del comienzo del partido en el Nuevo Gasómetro.

Defensa y Justicia logró corregir lo que hubiera sido un error que le hubiese costado carísimo, ya que el DT quería poner un equipo alternativo ante San Lorenzo, pero al enterarse de la derrota de la Lepra como local ante el Xeneize, decidió hacer algunos ajustes que no estaban pactados en los papeles oficiales.

Defensa logró una gran victoria en el Nuevo Gasómetro ante SL.

Entre los suplentes que quería poner Vaccari estaba Enrique Bologna, que no solamente no jugó, si no que ni siquiera fue al banco. Y si Beto tenía que entrar a jugar por cualquier eventualidad, esto podría haber motivado al Ciclón a pedir los puntos por mala inclusión de un futbolista.

La solución del Halcón fue llevar al banco a Lucas Escobar. De este modo, es probable que el equipo de Varela sea penado con una multa económica, aunque no corre riesgo de perder los puntos obtenidos como visitantes en el Bajo Flores.

Tras el gran triunfo de Defensa ante San Lorenzo, el equipo de Vaccari quedó a tres unidades del líder Godoy Cruz, superó por un punto a Boca (que debe los 63' ante Estudiantes) y de momento, es uno de los cuatro de la Zona B que se mete en la fase final de la Copa de la Liga.