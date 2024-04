Borja reveló cuál fue el consejo que le dio Demichelis antes de anotar el doblete ante Central: "El entrenador me decía..."

Miguel Borja, como tantas otras veces en River, salió a respaldar al equipo en un momento vital, de mucha incertidumbre porque el equipo perdía 1 a 0 y no encontraba respuestas. El cambio de cara le permitió al equipo de Martín Demichelis generar más situaciones y el colombiano las aprovechó.

El empate llegó a los 67 del segundo tiempo, cuando Borja conectó un centro bajo desde la derecha. Luego, a los 87 convirtió el segundo capturando una pelota que picaba dentro del área. Sobre el final del partido, brindó una entrevista en la que hizo un balance del encuentro.

"Gloria a Dios que se pudo ganar y aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a dar vuelta los resultados y eso es algo muy importante. Lo que se vio hoy es muy bonito", señaló.

Luego, sobre las dificultades del partido, Borja señaló: "Teníamos a un rival fuerte enfrente. Muchas veces se enfocan solo en River y dejan de lado que todos los equipos vienen a jugarse una final. Ellos son uno de los recientes campeones del torneo argentino, tienen plantel muy bueno. Se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron. Hicieron un buen primer tiempo. Nosotros salimos a buscar en el segundo con más jugadores de ataque, de buen pie como Nacho (Fernández) y creo que se dio un buen resultado".

Finalmente, el colombiano contó qué le dijo Demichelis ante su poca participación en el ataque de River, más allá de los goles. Consultado sobre cómo hace para no perder la calma al no tocarla, respondió: "La confianza del entrenador, que me decía 'no te vayas a salir del área, quedate, alargalo, que se van a generar los espacios'. Es fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, me gustaría hacerlo pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado de lo que me dijo y pudimos anotar."