Así fue la cobarde agresión a dos árbitros en un partido de inferiores del fútbol mendocino

La violencia volvió a decir presente en el fútbol mendocino y, en esta ocasión, en un encuentro de inferiores entre el Club Palmira y Fray Luis Beltrán. La tira de octava, novena y décima se vio empañada por la agresión a dos árbitros de la Asociación de Árbitros Mendocinos (Acama). El video se viralizó durante la noche del domingo y los árbitros locales van al paro hasta tanto se expida el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina.

En las imágenes se ve como un sujeto vestido de remera negra y pantalón gris se acerca a uno de los árbitros y le propina un golpe por la espalda, en la nuca. El juez cae al piso mientras el violento señala a otra persona.

Es ahí cuando también aparece en escena otro hombre, pero vestido con indumentaria oficial del Club Atlético Palmira y comienza a señalar al otro árbitro en reiteradas ocasiones. El sujeto identificado con los colores del club del este provincial se acerca nuevamente a uno de los jueces y le tira un cabezazo. El hombre de negro aprovecha la ocasión y le propina otro golpe al juez aplicando el mismo modus operandi: por la espalda. Incluso se empuja con una persona de Seguridad.

No conforme con la lamentable actitud, el sujeto vestido de negro vuelve contra el primer árbitro que golpeó y se agacha para insultarlo. Se aleja y regresa para agraviar al juez, hasta que por la insistencia de quienes estaban en el campo de juego decide retirarse.

Video: así fue la lamentable agresión a dos árbitros mendocinos en un partido de inferiores entre Palmira y Beltrán

Video: X @warurios

Acama sacó un comunicado en repudio y no prestará servicios hasta que falle el Tribunal

Los árbitros mendocinos sacaron un comunicado en las últimas horas de este domingo: "La comisión directiva de ACAMA comunica que por los hechos de público conocimiento ocurridos en cancha del Club At. Fray Luis Beltrán, en los partidos de divisiones inferiores entre dicho club y el Club At. Palmira, donde fueron agredidos dos árbitros de nuestra asociación por gente del Club At. Palmira, hemos decidido un cese de actividades hasta tanto no se expida el tribunal de disciplina de la Liga Mendocina de Fútbol. Desde ya le brindamos nuestro apoyo a los asociados y colegas agredidos en dicho encuentro".