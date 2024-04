Revelaron el insólito motivo por el que el Dibu Martínez casi se queda afuera del Mundial antes de los cuartos

La obtención de la tercera estrella de la Selección argentina en Qatar trae consigo varias historias y anécdotas inolvidables, y Damián Albil, parte del cuerpo técnico de la Selección en el último Mundial, hizo una tremenda revelación sobre el Dibu Martínez.

El actual entrenador de arqueros del combinado de Venezuela sorprendió a todos al contar que el arquero campeón del mundo estuvo cerca de perderse el partido frente a Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Dibu Martínez junto a Messi y Cuti Romero el día del partido ante Países Bajos.

"Nosotros lo que hacíamos con los arqueros un día antes del partido y post partido, era tenis fútbol. Jugábamos 3 vs. 3. Y me parece que fue previo al partido de Holanda que me dijo 'me quedé duro'. Y salió del tenis fútbol y ese día no entrenó", explicó Albil.

En diálogo con TNT Sports, el exarquero de Independiente agregó: "Se fue al vestuario así. Imaginate nosotros ahí, diciendo 'lo único que falta es que nos quedemos sin el Dibu por un partido de tenis fútbol'. Pero bueno, pasa que es como todo, empezás a jugar para aflojar y después querés ganar y empiezan a cabecear cada vez más fuerte. Pero lo agarraron entre los kinesiólogos y los doctores y llegó bien al partido".

La Selección ganaba cómodamente aquel partido con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi, pero en un suspiro, los neerlandeses empataron el partido que terminó en definición por penales, y al igual que en la final del máximo certamen del mundo, Dibu Martínez y sus manos mágicas estuvieron presentes para darle alegría a todo el pueblo argentino.