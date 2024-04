Un exfutbolista de Boca apuntó contra Benedetto por el penal errado: "Lo sentí poco inteligente a Pipa"

Boca tuvo su debut en la altura de Potosí por la Copa Sudamericana, en un partido en el que Darío Benedetto falló un penal que pudo haberle dado tres puntos importantes a su equipo en el comienzo del certamen.

Alejandro Mancuso, el exfutbolista que jugó en el Xeneize a principios de la década del 90, habló sobre el tiro desde los 12 pasos que erró el Pipa en el final del primer tiempo.

El volante que participó con la Selección argentina del Mundial de Estados Unidos 1994 le tiró un palito al delantero: "Lo sentí poco inteligente a Pipa. Creo que hizo una mala lectura. Habiendo 4.000 metros de altura, para qué esa bomba. A la pelota la tocás y sale un misil"

Luego, Mancuso brindó su opinión sobre cómo tendría que haber pateado el nueve ante Nacional Potosí: "Era cara interna del pie, un golpe seco. Con el 'secador' como hacia el Flaco Schiavi".

El Pipa, que en su llegada a Boca era una garantía a la hora de patear, lleva actualmente una preocupante racha en los penales: de los últimos nueve que pateó erró cinco. Pero de todas formas, sus números no son para nada malos en general desde que llegó al Xeneize, ya que con 23 ejecuciones en total, anotó 17, le atajaron dos y erró cuatro

"Teníamos todo para ganar. Erré el penal. Nadie más que yo quería hacer el gol. Me voy con bronca por eso, pero me quedo con el rendimiento del equipo. Hicimos un gran partido en la altura. No damos más", declaró Benedetto.