Qué dijo el DT de Palmeiras de San Lorenzo tras el empate: “Es un gran adversario que contó con…”

En lugar de lamentos, Abel Ferreira optó por agradecer a sus jugadores tras el empate con San Lorenzo, en el debut de Palmeiras en la Libertadores. El DT decidió poner un equipo alternativo, teniendo en cuenta que disputará la final del Campeonato Paulista, y elogió tanto a los jugadores que habitualmente no son titulares como a los que ingresaron en la fase final del partido.

Muita classe pra igualar o placar, dar números finais aos nossos primeiros 90 minutos pela @LibertadoresBR 2024 e manter a marca de 5 anos sem derrotas em solo argentino, Piquerez! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F#AvantiPalestra #SLOxPAL#AlmaECoração pic.twitter.com/VMXOdnzI76 — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2024

“Estoy muy orgulloso de entrenar a estos jugadores. Se esforzaron mucho. Lázaro fue una grata sorpresa. Tuvimos otros deportistas que lo hicieron bien y dieron lo mejor para ayudar al Palmeiras”, afirmó el técnico que resaltó al autor del empate: “Piquerez subió mucho el listón. Jugador experimentado que contribuyó mucho al resultado".

"No hay ningún milagro. Jugar cada dos días no es fácil, desgasta a los jugadores. Quiero hablar con mis deportistas y recordar la alegría de competir por un título. Luchemos en busca de nuestro objetivo. Me gustan mucho estos momentos”, concluyó. En la próxima fecha, el equipo de Insua viajará a Ecuador para medirse con Independiente del Valle mientras que los de Abel Ferreira recibirán al Liverpool de Uruguay, en búsqueda de mejorar la floja imagen mostrada en Buenos Aires.