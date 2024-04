Qué dijo el DT argentino de Monterrey tras su fuerte cruce con Messi: “Me gustaría enfrentarlo para…”

Según versiones que trascendieron luego del partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, por los cuartos de final de la Concachampions, Lionel Messi se plantó ante Fernando Ortiz por los dichos realizados en la previa del encuentro. Sin embargo, en la conferencia post partido, el Tano le bajó el tono a la polémica y expresó toda su admiración hacia la Pulga.

"Admiro a Leo, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, lo sigo observando y lo sigo admirando. Me gustaría enfrentarlo pero me interesa que mi equipo gane. Es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Ojalá pueda estar en la vuelta y poder disfrutarlo", afirmó.

El favoritismo para ser campeón salpica de algún modo también a Rayados pero esto no supone una presión para los de Monterrey: "Son juicios que hacen los periodistas. De puertas adentro sabemos la responsabilidad de llevar esta camiseta y lo que representa en nuestro país. Aún no hay nada decidido para pasar a la siguiente ronda".

"Va a depender de nosotros, pero ser favoritos, con esta playera y la institución en la que estamos, es algo normal", respondió con contundencia. Lo que más destacó el entrenador argentino fue la capacidad de sus jugadores de reaccionar y dar la vuelta al resultado: "Creo que sí alcanzamos la desesperación por momentos, perdimos el eje del juego".

"Se lo dije en el entretiempo, quería que volvieran a ser lo que somos como equipo y lo entendieron perfectamente. En los cambios tengo la fortuna de tener un plantel de mucha jerarquía: quienes entraron marcaron una diferencia, entendieron hacia dónde iba el partido. Su inteligencia llevó a cabo el resultado. Al tener un resultado positivo las formas podrían cambiar un poco, pero si pensamos que la fase ya está concluida cometeremos un error tremendo", cerró.