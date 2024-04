Luego de 3 años, Ricardo Caruso Lombardi vuelve a ser DT: qué equipo va a dirigir

Días atrás salió a la luz que Miramar Misiones de Uruguay estaba interesado en contar con Ricardo Caruso Lombardi en la tarea de director deportivo. El DT estuvo en la cancha mirando al equipo y, en ese momento, se dijo que Walter Pandiani era el apuntado para ocupar el cargo de entrenador. Sin embargo esto cambió y medios charrúas lo dan como nuevo entrenador.

La confirmación sobre Caruso.

Tras tres años sin dirigir luego de su ida de Belgrano de Córdoba a fines de 2020, Caruso Lombardi será el elegido para reemplazar a Leonardo Medina y había anticipado la intención de volver a ponerse el buzo de entrenador: “La propuesta de Miramar es buena y muy seria. Me gustó. Yo ahora voy a Argentina para hablar con mi médico. Dependo de él. Yo tengo algo en el ojo que se me nubla muchas veces. Si me da el OK vuelvo para dirigir".

"Acá la plata no es problema. Yo a Miramar lo vi y tiene puntos buenos y flojos. Hay buenos jugadores. Me gusta. Siempre hay cosas para corregir y después la impronta que le quiero dar. Tengo estudiado al equipo y siempre trabajé así”, dijo ante medios radiales uruguayos.

Medina se alejó de Miramar Misiones tras no obtener buenos resultados en 5 fechas del Torneo Apertura. Fueron 2 empates y 3 derrotas y su salida dio luego del empate con Rampla Juniors este fin de semana.

En su lugar hubo un interinato de Horacio Peralta y bajo su mando igualó con Cerro, encuentro en el que estuvo presente Caruso Lombardi.