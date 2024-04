La preocupante racha de Benedetto con los penales: cuántos erró de los últimos 9

Boca hizo su debut en la Copa Sudamericana y jugó un gran partido frente a Nacional Potosí, en el que Darío Benedetto erró un penal que hubiese puesto en ventaja al equipo de Diego Martínez en la altura de Bolivia.

El Pipa tuvo la oportunidad de ser titular por decisión del entrenador de darle descanso a Edinson Cavani y a Miguel Merentiel, y jugó un gran primer tiempo, pero desperdició la gran oportunidad desde los 12 pasos, que fue la chance más clara de abrir el marcador.

El Pipa viene atravesando un mal momento a la hora de patear penales.

En el complemento desmejoró en su rendimiento y fue autocrítico consigo mismo en el post partido: "Teníamos todo para ganar. Erré el penal. Nadie más que yo quería hacer el gol. Me voy con bronca por eso, pero me quedo con el rendimiento del equipo. Hicimos un gran partido en la altura. No damos más".

Benedetto, que en su llegada a Boca era una garantía a la hora de patear, lleva actualmente una preocupante racha en los penales: de los últimos nueve que pateó erró cinco.

Con la camiseta del Xeneize, el Pipa se encargó de 23 ejecuciones ya sea durante en el tiempo regular o en definiciones: anotó 17, le atajaron dos y erró cuatro. La mala racha del delantero comenzó en aquella definición desde los 12 pasos ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que malogró dos penales y tuvo una de las peores noches con la casaca azul y oro.

Diego Martínez, su entrenador, respaldó a Benedetto por haber fallado la oportunidad de abrir el marcador: "Es una situación de juego. El equipo generó una situación clara de gol. Le tocó pegar en el travesaño a Darío, pero el equipo no lo resintió, siguió adelante. En el segundo tiempo siguió intentando, por ahí con menos control por el cansancio, pero con la intención de mirar el arco rival".