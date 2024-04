La frase elocuente de Costas tras la victoria de Racing en su debut copero: "Nos propusimos seis finales y..."

Racing logró ganar en el primer partido de Copa Sudamericana, por 2 a 0 como visitante de Sportivo Luqueño. De esta manera, comenzó de buena manera una de las tres competencias que tendrá durante el semestre, contando que ya debutó con triunfo en Copa Argentina y mantiene sus chances de clasificación a cuartos de Copa de la Liga.

Para el entrenador Gustavo Costas, todas las competencias son importantes y no dejará ninguna en segundo plano. De hecho, consultado sobre si quedan dos finales por Copa de la Liga, el DT fue tajante al respecto. "Todos son objetivos. Son todas finales. Nos habíamos propuesto seis finales, con la de Copa Argentina, y ya ganamos tres. Faltan tres y luego habrán más".

La referencia es para el partido de San Martín de Burzaco (victoria 3-0) en adelante, contando los partidos de Central Córdoba (victoria 3-1) y este de Sportivo Luqueño (victoria 2-0). En la sumatoria entran los partidos ante Lanús y Belgrano por la definición de la primera fase de la Copa de la Liga y la segunda fecha de Sudamericana ante Bragantino, el rival más duro del grupo.

Sobre el partido de Racing, Costas hizo un balance: "Contento por el triunfo, por los chicos. Por el primer tiempo, que jugamos bien. El segundo ya no fue tan bueno. No se si por el calor, erramos muchos pases, no encontrábamos a los volantes como en el primer tiempo. Pero se ganó y se ganó bien".

Luego, le consultaron por cómo jugaron Roger Mártinez y Maravilla Martínez, los autores de los goles. "Muy bien. Sensacional. Si bien en el segundo tiempo no manejamos la pelota como debíamos, erramos muchos pases, tuvimos situaciones muy claras. Los dos jugaron muy bien", agregó.

Finalmente, a Costas le preguntaron por el arranque en la competencia, luego de decir en su momento que ganar la Sudamericana con Racing era su sueño. "Arrancó bien el sueño, pero todavía falta mucho. Tenemos que seguir progresando como equipo, como grupo. Estoy contento por los chicos, porque están dejando todo. Ahora vamos a llegar a las cinco de la mañana, vamos a dormir y entrenar por la tarde y nos queda un día para preparar el partido contra Lanús, que también es una final. Contento por ellos porque los triunfos te dan estas alegrías", sentenció.