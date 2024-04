Fórmula 1: el ex campeón mundial que contactó Mercedes para ocupar el lugar de Hamilton

Lewis Hamilton ha dejado su marca en la historia de la Fórmula 1 con su exitoso paso por Mercedes, pero a partir del próximo año podrá cumplir uno de sus sueños y se unirá a Ferrari. Esta noticia ha desatado especulaciones sobre quién ocupará el lugar del británico en Mercedes, y uno de los nombres que ha surgido recientemente es el de Sebastian Vettel.

El ex campeón, retirado desde la temporada 2022 tras conducir un Aston Martin, podría regresar al ruedo y tomar el volante en una de las escuderías más importantes de la parrilla. El alemán, además, alimentó los rumores al confirmar que habló con Toto Wolff, CEO de la escudería alemana.

Vettel confirmó que habló con Toto Wolff.

"He tenido conversaciones con Wolff. Hablamos brevemente sobre toda la situación, pero también hablé con otros porque todavía me mantengo en contacto de vez en cuando”, dijo en diálogo con Sky Sports. Si bien sobre la mesa tiene ofertas, reconoció que la butaca que deja libre Hamilton es "uno de los mejores asientos de la parrilla" y no cerró la puerta de una posible vuelta al paddock de la máxima: "Me mantendré en contacto. No lo sé. Supongo que tendrán que ser un par de llamadas telefónicas".

Sobre su retiro, expresó: “Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe. Así que creo que sigue en pie. Nunca sabes dónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no".

Ante esta posibilidad, Hamilton habló públicamente y expresó su deseo para que el alemán vuelva a la competencia: “Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante”.