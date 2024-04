Escándalo entre Messi y el DT argentino de Monterrey tras la derrota del Inter Miami: qué pasó

"Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? El negocio no va por nuestro lado", esa frase de Fernando Ortiz, DT del Monterrey, quedó resonando en la cabeza del astro argentino que luego de la derrota de Inter Miami mantuvo un tenso cruce en los vestuarios con el ex futbolista Estudiantes.

El partido tuvo un final caliente por algunas decisiones del árbitro del partido y los jugadores de Inter Miami fueron a reclamar algunas jugadas. Según cuentan, ya en la zona de vestuarios, hasta Messi se acercó a pedir explicaciones y fue ahí donde se encontró con Ortiz, con quien mantuvo un cruce de palabras por sus dichos en la previa.

El árbitro Walter López fue el blanco de los reclamos tanto de Gerardo Martino, como del resto de los futbolistas, consideraron que hubo jugadas polémicas que no fueron sancionadas adecuadamente, por lo que saltaron a la cancha para hacer sentir su reclamo.

¿Qué dijo Ortiz?

Messi no jugó anoche ya que aún se recupera de una lesión y el cuerpo técnico tomó la decisión de no arriesgarlo. No está descartado para la vuelta, aunque no es seguro que pueda recibir minutos en Monterrey la próxima semana. La prioridad del argentino es estar completamente sano para encarar de la mejor manera lo que resta del semestre y la Copa América.