El preocupante motivo por el que Rafael Nadal no jugará el Masters 1000 de Montecarlo: "Simplemente mi cuerpo..."

Rafael Nadal, fuera de la competición desde el torneo de Brisbane disputado el pasado mes de enero, comunicó este jueves que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa sobre tierra y que comienza la próxima semana, una noticia que lamenta el mundo del tenis y alimenta algunos rumores sobre un posible retiro anticipado.

El posteo de Rafael Nadal.

Mediante una extensa publicación en Instagram, el tenista explicó los motivos de su decisión: "Hola a todos. Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja".

"Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", cerró.

El ganador de veintidós Grand Slam, que se perdió casi todo 2023 por una dolencia en el psoas ilíaco, tenía previsto volver en Montecarlo, que se jugará desde el 7 al 14 de abril y que ha ganado en once ocasiones. Barcelona y el Masters de Madrid son los que figuran a continuación en el calendario y que cuentan con la presencia del español, que tiene fijados sus grandes objetivos en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero para que pueda estar, su evolución será clave.