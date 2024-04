El día que River “sacrificó” la Libertadores por plata: los detalles de un insólito trueque

La Copa Libertadores es el torneo más prestigioso que tiene el fútbol del continente sudamericano. La grandeza y el éxito de los clubes, muchas veces, se mide en relación al desempeño en dichas competiciones. Y en los últimos años, Boca y River la han priorizado en más de una ocasión, conscientes del valor que esta tiene para sus hinchas y del reconocimiento que otorga ganarla. Pero, por difícil de creer que parezca, no siempre fue así: hace más de cuarenta años, el Millonario sacrificó una Libertadores por plata.

El principio de la década del 80 fue económicamente complejo para todos los clubes argentinos. En plena dictadura militar, incluso los dos equipos más grandes del fútbol doméstico sufrían respectivas crisis. En Boca recordarán la tarde en que sus jugadores usaron camisetas cuyos números habían sido pintados con marcador. Y en River, lo ocurrido con la Copa Libertadores de 1982. El Millonario, que era entrenado por Juan Manuel Vázquez (anteriormente, ayudante de campo, que había tomado el cargo tras el fallecimiento del DT Vladislao Cap) y que contaba con jugadores como Mostaza Merlo, Julio Olarticoechea, el Tolo Gallego y Alberto Tarantini, había tenido un gran desempeño durante la primera etapa de la competición y los fanáticos se ilusionaba; sin saber que su propia institución tenía otros planes, claro.

Passarella, campeón del mundo en 1978, había sido vendido para saldar deudas. (Foto: archivo)

Los de Nuñez habían vencido en la fase de grupos a Boca, The Strongest y Jorge Wilstermann y se preparaban para las semifinales. Cabe aclarar, en aquella época no eran propiamente “semifinales”. Los mejores de cada zona pasaban a integrar dos nuevos grupos de tres equipos cada uno; de allí, los respectivos vencedores disputaban la final. En aquel octubre de 1982, la por entonces Confederación Sudamericana de Fútbol realizó el sorteo de dichas “semifinales”. River integraría una zona junto con Deportes Tolima de Colombia y Olimpia de Paraguay. Era una gran oportunidad para alcanzar su primer título de Libertadores, sobre todo, dado que la otra zona parecía, a priori, más compleja: el Flamengo de Zico (vigente campeón), Peñarol de Uruguay y Cobreloa de Chile, finalista en la edición anterior.

Pero el presidente de River, Rafael Aragón Cabrera, no opinaba como el resto de los hinchas millonarios. Dada la situación económica apremiante, la que no habían podido menguar pese a las ventas de Mario Alberto Kempes, Ramón Díaz y Daniel Alberto Passarella, tomó una drástica decisión. Habló con el club chileno e hizo un “trueque”. Por una cifra que jamás trascendió, acordó intercambiar lugares y así pasó a conformar el grupo con dos grandes de América. ¿La explicación? “Elegí a Olimpia y Flamengo porque me aseguraba dos buenas recaudaciones de entradas y ya aprendí que se gana o se pierde más o menos con cualquiera”.

Flamengo derrotó a River con goles de Zico, Lico y Nunes. (Foto: El Gráfico)

Puertas adentro, el clima se enardecía y por supuesto el apoyo a Aragón Cabrera era escaso. La dirigencia opositora y los hinchas, que aunque tal vez no conocían la verdadera historia siempre se habían mostrado reacios a su presidente, militaban en su contra. Tal vez el único que manifestó su conformidad con el nuevo grupo de la copa haya sido el entrenador Vázquez, que creía que la calidad de sus rivales aumentaría la motivación de sus dirigidos: “Lo charlamos y yo estuve de acuerdo desde el primer momento", dijo.

Lo cierto es que la siguiente fase fue pésima para River. Perdió 3-0 frente a Flamengo y 4-2 ante Peñarol en sus primeras presentaciones, ambas de local. Luego, ya eliminado, sufrió otras dos derrotas: 2-4 en Brasil y 1-2 en Montevideo. Tras la goleada que le propinó Peñarol como visitante, la hinchada manifestó todo su descontento. Aquella noche nació el canto: “¡Me parece que River no sale campeón, me parece que River no sale campeón, por la culpa, por la culpa de Aragón!”. Para colmo, Cobreloa ganaría su grupo, aunque perdería una agónica final frente a Peñarol: tras el 0-0 en la ida, sería derrota por 1-0 como local, con un gol en el minuto 89. Es decir, abrazó el favor de Cabrera y a poco estuvo de ser campeón de América.

Peñarol, campeón de la Copa Libertadores de 1982. (Foto: Club Atlético Peñarol)

Los detalles del “trueque”

Rafael Aragón Cabrera tuvo en cuenta diversas variables que prometían un beneficio económico para River. El acuerdo con Cobreloa significaba lo siguiente:

Apostar por los ingresos producto de la venta de entradas. Flamengo y Peñarol, se estimaba, traerían una mayor cantidad de hinchas. Efectivamente, 10.000 uruguayos estuvieron en el Monumental el 28 de octubre de 1982. Un ingreso mayor por la venta de los derechos televisivos: la TV brasileña pagó 50.000 dólares y la uruguaya, 15.000. Que River jugara de local los primeros dos partidos. Parecía como si Aragón Cabrera presagiara el fracaso, y no quisiera arriesgarse a que su equipo ya estuviera eliminado a la hora de recibir a sus rivales, para no ver mermadas las ganancias. La primera aparición de Adidas en el Monumental. Frente a Flamengo, los Millonarios estrenaron su indumentaria de la marca alemana y el estadio contó por primera vez con publicidad de Adidas.

Si fue una buena o mala decisión, correrá por cuenta de cada uno juzgarla. Económicamente, seguramente haya ayudado. El presidente, por lo pronto, parecía convencido: “Disminuimos la capacidad deportiva por necesidad. Era la última alternativa para salir del estancamiento financiero. Y menos mal que vendimos a Kempes, porque ese millón y medio que debíamos nos estaría comiendo vivos”. Pero los hinchas, que no ansían sino éxito y resultados deportivos, jamás olvidaron aquel acuerdo que significó para muchos una “traición”. Tal vez a raíz de la jugada de Rafael Aragón Cabrera, o a pesar de ella, quién sabe, River fue campeón de la Copa Libertadores solo cuatro años más tarde, cuando él ya no presidía la institución.