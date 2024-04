Caruso Lombardi confesó que Passarella lo llamó para River en 2011 y recordó qué consejo le dio: "Le dije que..."

"Es la primera vez que lo cuento". La advertencia de Ricardo Caruso Lombardi antes de desarrollar la anécdota ya es un spoiler, que indica que puede estar por dejar un título importante, como suele hacer. Sin embargo, pocos hubiesen imaginado que el protagonista de la misma iba a ser nada más y nada menos que Daniel Passarella, en su condición de presidente de River.

Allá por 2011, River estaba lejos de la actualidad que tiene por estos años. El fondo de la tabla de los Promedios apremiaba y el equipo no encontraba respuestas futbolísticas y anímicas para salir de esa situación. En una actitud desesperada, el presidente Passarella decidió levantar el teléfono y consultar -aunque solo consultar- a un especialista en materia permanencia en Primera.

Passarella, de ídolo a cara visible del descenso de River. (Foto: archivo)

Esa fama había adquirido por aquella época Caruso Lombardi, tras salvar del descenso a Argentinos, Newell´s y Racing. En ese momento dirigía a Quilmes -al que no pudo salvar aunque tuvo chances hasta la última fecha- y estaba transitando la misma situación.

En el programa Tres al Frente, el DT aseguró: "Habló conmigo, sí. No lo sabe nadie. Yo estaba en otro equipo y River ya tenía la soga al cuello. Yo le dije algunas cosas que le podían pasar. No me llamó para tantearme, pero él no estaba acostumbrado a eso".

Caruso Lombardi fue llamado por Passarella en 2011. (Foto: archivo)

Luego, rememoró: "Cuando hablé con él no sé si fue antes de que agarrara Jota Jota (Juan José López). La cosa es que River venía mal y nos sentamos a hablar. Yo seguro que estaba con equipo, puede ser que en Quilmes. Fue una charla normal y él tomaba las cosas que yo le decía. Si después las habló con el técnico de turno o no, no lo sé".

El entrenador ahora asumió el club Miramar Misiones de Uruguay, que también pelea el descenso, para volver a dirigir tras tres años. Sin embarg, sobre aquellos tiempos de 2011, recordó que no fue muy optimista en el diálogo con Passarella. "Le dije ‘mirá, va a ser difícil", contó, y agregó el consejo que le dio en caso de que el equipo juegue promoción o descienda: "Le dije que no descuide algunas cosas porque cuando enfrentas a un equipo de la B, lo peor que te puede pasar es subestimarlo por creer que ‘sos River´".

La historia posterior es conocida.