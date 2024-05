La sentencia de Riquelme sobre el Boca de Diego Martínez tras la eliminación ante Estudiantes: “Es raro el fútbol argentino porque…”

Boca jugó grandísimos 70 minutos ante Estudiantes, pero no pudo reflejar en el marcado esa superioridad, porque solo logró sacar una mínima ventaja. Una jugada fatídica de Lema que cometió un penal y se fue expulsado determinó el resultado y le permitió a Estudiantes alcanzar los penales en los que se terminó imponiendo.

Para Boca es la decepción de ser eliminado de una competición a la que le dio relevancia, porque además era una de las llaves del club para acceder a la Copa Libertadores del año pasado. Aún así, el presidente de la institución Juan Román Riquelme buscó quitarle dramatismo a la derrota, al enfrentar las cámaras de televisión más allá de la derrota.

Mirá el video

"Se gana y se pierde, es el fútbol, es así. Hay que felicitar a Estudiantes, que está en la final, se lo merece. Creo que hicimos un gran primer tiempo y que el segundo fue parejo. Después se le acomoda a ellos en una jugada. El fútbol tiene eso, se gana metiendo goles", sostuvo Román.

En el análisis del juego, reconoció: "En el primer el equipo lo hizo bien, erró muchos goles. Pero en un segundo cambió todo. Penal y expulsión. Es fútbol, es el deporte más lindo del mundo. No dramaticemos todo".

En otro pasaje de la conferencia informal que dio ante los medios, a Riquelme le preguntaron si estaba conforme con el rendimiento de Martínez como entrenador y si consideraba que jugando de esta manera, el equipo iba aganar más de lo que iba a perder. La respuesta fue contundente: "No lo sé, es un juego. Es raro el fútbol argentino porque si jugás mal y ganamos mucho te lo valoran y si jugás bien y no ganás, te terminan diciendo 'eh, jugás bien pero no ganás'. Vivimos así".

Finalmente, Riquelme se refirió a la tanda de que tantas veces le favoreció a Boca pero que ahora le fue esquiva: "Estudiantes pateó mejor, esto es así. Alguna vez íbamos a errar más penales que el otro. Nosotros antes erramos mucho. Hubo una que pegó en el palo y salió. Otra que le quedó a Medina y la sacaron sobre la línea. Es un juego también. Ahora hay que seguir".