La tremenda sentencia de un jugador de Deportivo Táchira sobre River: "Es..."

Con goles de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, River comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores. Pese a no haber disputado un gran partido, el Millonario se impuso 2-0 ante Deportivo Táchira por la primera fecha del Grupo H del torneo continental.

Tras el partido, protagonistas del dueño de casa analizaron la derrota ante su gente y no dudaron en reconocer el gran poderío que posee el equipo de Martín Demichelis. Yerson Chacón, delantero que completó los 90 minutos, y Eduardo Saragó, DT del equipo, fueron quienes alzaron la voz.

El delantero habló sobre el poderío del Millonario.

Para comenzar, el atacante de 20 años manifestó: "Siento que lo teníamos controlado pero tenemos que jugar más. Nos enfocamos mucho en defender, estar bien parados y no pudimos controlar mucho la pelota. Sabíamos que teníamos a River enfrente, un gran rival, es uno de los mejores equipos del mundo, y, sin duda, veníamos con la ilusión de hacer un gran partido y ganarlo".

Por su parte el director técnico de Deportivo Táchira, quien en la previa no escatimó en elogios a la hora de hablar sobre la figura de Martín Demichelis, también se analizó lo sucedido en el campo de juego: "Llegó ese desafortunado gol y cambió la dinámica. Luego River cambió el manejo y ganó de manera justa".

"Evidentemente no lo planteamos así, lo queríamos de otra forma, pero hay veces que no nos dejan. En las dos facetas del juego, en una lo controlamos y en la otra, no era lo que queríamos en cuando al control de la pelota. Nos asfixiaron mucho en la posesión y no estuvimos claros. Si no te dejan, no te dejan. En esa faceta ellos fueron mejores. En lo demás, hicimos un partido bastante parejo. Individualmente fue uno de los mejores partidos que hemos hecho pero colectivamente nos faltó jugar más con la pelota", sentenció Saragó.