La fuerte autocrítica de Benedetto tras errar el penal de Boca en el empate en la altura: "Como delantero, me quedo con..."

Boca viajó a la altura de Bolivia para disputar su debut en Copa Libertadores ante Nacional de Potosí con mayoría de jugadores suplentes y muchos de ellos juveniles. Solo un puñado de jugadores de trayectoria fueron parte de la delegación, embanderados en Darío Benedetto, la principal referencia. Fue empate sin goles.

El futbolista fue titular y jugó un gran primer tiempo, pero desperdició un penal, la chance más clara de abrir el tanteador, y quedó marcado. En el segundo desmejoró en su rendimiento hasta que fue absorbido por el cansancio de la altura, al ser uno de los que no se fueron reemplazados.

Finalizado el partido, el futbolista fue autocrítico con su jugada desperdiciada: "Teníamos todo para ganar. Erré el penal. Nadie más que yo quería hacer el gol. Me voy con bronca por eso, pero me quedo con el rendimiento del equipo. Hicimos un gran partido en la altura. No damos más".

Por otro lado, Benedetto habló de su rendimiento más allá del penal, principalmente en el primer tiempo. "Yo como delantero me quedo con el penal no con el buen partido que hice. Yo se que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal. Me voy con mucha bronca".

Luego, explicó el remate, que se estrelló en el travesaño. "Se levanta la pelota. Apenas la tocás sale muy fuerte. Se nota en los cambios de frente, que no baja nunca la pelota. En los centros también", justificó.

Por último, el delantero de Boca se refirió a su falta de gol. "Soy delantero, quiero convertir, no se me está dando. Tengo que seguir trabajando pero hoy creo que hicimos un buen primer tiempo".