Turf: Dark Sound y María’s Rimout fueron los mejores

El Hipódromo de Mendoza ofreció su cuarta jornada de la temporada 2024. La reunión alternó buenas y malas (un clásico). Las perlas blancas tuvieron que ver con la excelente asistencia de público con que contó la reunión. Y además con el bajo nivel de caballos que no corrieron. Entre las perlas negras habrá que destacar que, una vez más, se finalizó con 40 minutos de atraso. Esta vez el causal fue un desajuste en el sistema de apuestas que no retraso la venta de boletos de la primera carrera.

En referencia a los boletos habrá que decir que los dividendos fueron bastante “confusos” a lo largo de la jornada. La dirigencia decidió, a nuestro entender con buen tino, subir la apuesta mínima. En adelante la jugada mínima será de $ 200. El tema es que este cambio generó dividendos poco claros o habituales para el turf (hubo casos desde $ 400 a $ 1500 por boleto). Lo que le dirigencia debe comprender es que se pueden cambiar las bases mínimas, pero no el valor nominal de los boletos. La base siempre es y debe ser $ 1.

Lo que le dirigencia debe comprender es que se pueden cambiar las bases mínimas, pero no el valor nominal de los boletos. La base siempre es y debe ser $ 1. Un nuevo acontecimiento casi inentendible del Hipódromo de Mendoza. Cambiar el valor nominal del boleto debe ser algo que nunca aconteció en un circo de carreras (pero si pasó hoy en nuestra provincia…).

DARK SOUND DEHÓ NOTABLE IMPRESIÓN

El dos años Dark Sound (Long Island Sound) obtuvo la segunda victoria de su exitosa campaña, en tres salidas a la arena. Hoy el pupilo de Juan Olmos tomó la delantera a poco de largar para terminar venciendo por ocho cuerpos a Cheque Sin Fondo e igualar el récord de 1000 metros (58” 4/5).

Una excepcional muestra de categoría para un producto que seguramente seguirá dando que hablar. Dark Sound fue conducido l triunfo por el jockey brasileño José Eliezer Alves Silveyra y defiendo los colores de la exitosa caballeriza Nueva Ilusión.

María's Rimout tuvo un gran estreno entre las "nenas" venciendo a la debutante Bubblegum (Foto gentileza José Maluf).

MARÍA’S RIMOUT ENTRE LAS “NENAS”

La dos María’s Rimout tuvo un auspicioso debut en nuestra pista. La hija de Remote llegaba avalada por una victoria en el Hipódromo La Plata en enero pasado y hoy sumó la segunda de su campaña en el clásico “General Las Heras” de Mendoza. La pupila de “Carmelo” Delgado contuvo la atropellada de la debutante Bubblegum en un tiempo de 1’ 6” para once cuadras. Muy buena faena de Rodrigo Argüello en los cueros de la ganadora, quien ya había ganado más temprano con La Chola y redondeó un buen doblete.

CUADRERA CONVOCANTE

La “corta” más esperada del programa fue la séptima (el clásico “Antonio Cerda”). A la hora de la largada de la competencia las tribunas estaban llenas. El gran ganador de la contienda fue el sureño Rescatate, que fue conducido por Matías Junco.

HUARPE PARA DANIEL GÓMEZ

Durante la jornada se hizo entrega del premio “Huarpe” al destacado jinete local Daniel Gómez. Este reconocimiento a la excelencia deportiva es otorgado por el Circulo de Periodistas Deportivos de Mendoza. Este año Daniel compartió la terna con los ascendentes Walter Escudero y Facundo Campos. El premio a Gómez indica un reconocimiento a la trayectoria para uno de los jockeys más hábiles y ganadores que ha tenido Mendoza en los últimos treinta años.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedará en poder de Facundo Campos, quien con su victoria de Mi Vida Entera en la segunda del día se recibió de jockey profesional. Gran presente para un “chico” de familia burrera que en poco tiempo ha obtenido victorias muy relevantes y que domingo a domingo es un gran animador de las jornadas de carreras.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 12 de mayo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera / Premio: “MODACCAMO” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LE VRAI 57 J. Luna

2° PACHA KUTIY 57 D. Gómez 2 ½ cpos

3° URSOLITO 56 G. Tempesti 8 cpos

U° BAUTY MAN 54 O. Liendo 5 cpos

No corrieron: (2) EMERITUS. Dividendo del Ganador: $ 406,15. Dividendo de la Combinada: $ 640. Tiempo: 1’ 4” 2/5. Por: Bodemeister y La Impaciente, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Los Sanjuan (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera / Premio: “PAINTRE TRIONPHE” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MI VIDA ENTERA 56 F. Campos

2° YELLOW GAGA 57 J. Gómez 12 cpos

3° DESEADA PAMPA 57 J. E. Alves S. ½ cbza

4° BEST LAKE 57 J. Luna 4 cpos

5° ISLAND DREAM 56 G. Tempesti ½ cpo

6° TAMI VILLANA 56 W. Escudero 2 cpos

7° REUMEN LEF 54 O. Liendo 11 cpos

U° BODE HEART 57 D. Gómez ½ cpo

No corrieron: (4ª) ITALIA DIVINA, (7) MILENIAL. Dividendo del Ganador: $ 692,20. Dividendo de la Combinada: $ 3.190. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.101,40. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciuertos. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Master Of Hounds y Serás Mi Vida, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Los Vascos. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera / Premio: “UNA TALENTOSA” – (Cat. Interior) – 1500 metros

1° CONVOY JARANA 57 D. Gómez

2° CAUTIVO BEACH (*) 56 W. Escudero ¾ cpo

3° MARGINALES (**) 56 F. Campos 1 ½ cpos

4° MAXIMUN GAME 57 G. Tempesti pczo

5° URBLAN BLOCK 58 J. E. Alves 8 cpos

U° MONTE COLBRUM 55 J. Gómez ½ cpo

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

(**) Partió con desventajas.

No corrieron: (1) SAFE AND SOUND. Dividendo del Ganador: $ 625,45. Dividendo de la Combinada: $ 4.051,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.062,75. Tiempo: 1’ 33” 3 /5. Por: John F. Kennedy y Tuniada, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante. Enemigo de El Relator / Noticias de turf.

4 ta carrera / Premio: “LA SOCIEDAD” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ENJOY ROME 58 J. E. Alves S.

2° MAGNET CURL 57 G. Tempesti ¾ cpo

3° BEAU RIVAGE 57 D. Gómez 4 cpos

4° MINGO HERO (*) 58 R. Argüello 1 ½ cpos

U° EXPRESSIVE KAFU 56 W. Escudero 2 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (2) CHISME KEY. Dividendo del Ganador: $ 290,35. Dividendo de la Combinada: $ 1.988,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.216,80. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Roman Ruler y Enjoy Love, de 6 años. Cuidador: J. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera / Premio: “SUGGESTIVE HONOUR” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CURSI MAN 57 G. Tempesti

2° SOS PIOLA KEY 57 D. Gómez 9 cpos

3° SOL TROYANO 57 F. Campos 1 cpo

4° FOR SAVER 58 J. E. Alves S. 3 cpos

5° FURY’S GAME 57 J. Gómez 1 ½ cpos

U° SEÑOR EDUARDO 58 R. Argüello ½ cpo

No corrieron: (3) GONE WITH THE WIN. Dividendo del Ganador: $ 878. Dividendo de la Combinada: $ 8.346. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.839. Dividendo de la Trifecta: $ 13.390. Tiempo: 1’ 4” 2/5. Por: Mastercraftman y Cursi Roy Rye, de 3 años. Cuidador: S. Perona. Stud: El Resongón (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera / Premio “NEGRITA” – (Extraoficial) – 200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA CHOLA 58 R. Argüello

2° SPIRIT OF LEONESS 59 A. Miranda 1 cpo

3° CANELO 58 J. E. Alves S. 1 cpo

4° GASPAR 60 M. Junco ½ cbza

U° BMW 59 L. Escudero 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.257,30. Dividendo de la Combinada: $ 3.148,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.107,85 Tiempo: 12” 1/5. Cuidador: F. Jara. Stud: Los Catres.

7 ma carrera / Clásico: “ANTONIO CERDA” – (Extraoficial) – 200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RESCATATE 60 M. Junco

2° EL MARINO 58 A. Pedrozo pczo

3° TUTUCA 59 A. Miranda ½ cbza

4° FORTUNA ONLY AONY 59 J. Solorza ½ cpo

5° TOAY FORMIDAVEL PILI 61 F. Reta cbza

U° LIGERO SEIS 59 L. Escudero ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.381. Dividendo de la Combinada: $ 12.090. Dividendo de la Imperfecta: $ 7.453,35. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 11” 3/5 (Récord). Cuidador: P. Segura. Stud: El Dulce. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera / Premio: “VALENTINA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALTO PENCOSO 58 G. Tempesti

2° MARINO 59 A. Miranda 1 cpo

3° OÑANI EL MARISCAL 58 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

U° DOMÉNICO TAY 60 M. Junco 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 515,40. Dividendo de la Combinada: $ 1.447,60. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: L. Pizarro. Stud: Las Nenas. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf

9 na carrera / Clásico: “GENERAL LAS HERAS” – (Cat. Interior) – 1100 metros

1° MARÍA’S RIMOUT 57 R. Argüello

2° BUBBLEGUM 56 F. Campos ½ cpo

3° AMETHYST 55 W. Escudero 7 cpos

4° MERCANTINA 55 S. Quinteros 4 cpos

5° MITEMA 55 J. Gómez 3 ½ cpos

6° DIABLA TALENTOSA 57 J. Luna 12 cpos

U° SIEMBRE SEGURA 55 G. Tempesti pczo

No corrieron: (3) EMPARDA PRIMERA, (4) ESSENCE OF HUMOR, (6) DOÑA DARK, (8) BABY GREY. Dividendo del Ganador: $ 619,25. Dividendo de la Combinada: $ 4.202,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 4.062,50. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 6”. Por: Remote y Maria’s Jane, de 2 años. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera / Clásico: “TOMÁS GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) – 1100 metros

1° DARK SOUND 57 J. E. Alves S.

2° CHEQUE SIN FONDO 57 D. Gómez 8 cpos

3° TENGO EL ARTE 56 F. Campos 3 cpos

U° MARC STRIPES 55 J. Gómez 1 cpo

No corrieron: (3) EVER COSMIC. Dividendo del Ganador: $ 379,85. Dividendo de la Combinada: $ 542,85. Tiempo: 58” 4/5 (Igualó récord). Por: Long Island Sound y Darling Dior, de 2 años. Cuidador: J. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera / Premio “GORILA” – (Extraoficial) – 550 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VALIENTE JOY 59 L. Búccaro

2° LA VIDA ENTERA 61 F. Reta 1 ½ cpos

3° DOM MIRSILO (*) 58 R. Argüello 8 cpos

U° GOOSE GREY 59 (**) A. Miranda s/aprec.

(*) y (**) Partieron con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 559,40. Dividendo de la Combinada: $ 555.45. Tiempo: 29” 3/5. Cuidador: D. Godoy. Stud: J.F. Sport de El Relator / Noticias de Turf.