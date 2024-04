El palito de Emanuel Mammana para River, tras su pase a la final con Vélez. "Se dijeron muchas cosas..."

Cuando en River asumió la actual dirigencia, una de las políticas de refuerzos que comenzó a implementarse es la llegada de nombres con pasado fuerte en la institución, que reforzaron distintos puestos tanto en el equipo de Marcelo Gallardo como en le de Martín Demichelis. Así fue como llegaron González Pires, Funes Mori, Gonzalo Martínez, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Nacho Fernández y hasta Emanuel Mammana.

El defensor central surgido de las inferiores del club no pudo asentarse en el equipo y terminó siendo suplente para Demichelis en la temporada anterior. De hecho, la vez que jugó lo hizo por un faltante de variantes en al posición de lateral derecho.

Sin lugar en el Millonario, el jugador fue ofrecido y varios equipos lo pretendieron. Terminó optando por Vélez, que para esa altura venía de salvar su descenso en una de las últimas fechas. Si bien inició jugando, finalmente perdió el puesto como titular, pero no dejó de ser una pieza importante para el plantel.

Ahora transita una situación muy distinta a la del año pasado en Liniers porque jugará la final de la Copa de la Liga, luego de que su equipo le ganó a Argentinos Juniors en la semifinal (ingresó como suplente). Será ante Boca o Estudiantes, el ganador de la otra llave.

Tras el duelo ante el Bicho, Mammana no se olvidó de cómo se dio su salida de River y soltó un fuerte palito para con la dirigencia del Millonario a quien acusó de haber mentido sobre su condición física. "El año pasado fue muy difícil porque se dijeron muchas cosas que no eran verdad, de las lesiones. Yo me entrenaba y no era así, pero bueno. Me toca demostrar adentro de la cancha que estoy bien. Quiero demostrarle al club por qué vine, devolverle la confianza que depositaron en mí", señaló primero el defensor.

Luego, agregó: "Las cosas se están dando para este grupo que se lo merece. Les ha tocado un semestre muy difícil y están demostrando el amor que sienten por el club, las ganas que tienen y las ganas de ganar".