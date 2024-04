La durísima declaración de Salh contra Klopp tras su fuerte pelea en la cancha: "Si hablo, habrá..."

La Premier League no da respiro. Este sábado por la mañana comenzó una nueva jornada del torneo de elite del fútbol inglés. En el marco de la 35° fecha de uno de las competencias más atractivas del mundo, Liverpool visitó a West Ham en el primer turno y comenzó a despedirse de su sueño de ser campeón.

Los Reds igualaron 2-2 en el London Stadium y, prácticamente, se despidieron de su carrera por dar la vuelta olímpica. Esta es la segunda igualdad consecutiva para el equipo de Jürgen Klopp, quien protagonizó un picante cruce con Mohamed Salah a minutos del final del encuentro.

El egipcio ocupó un lugar en el banco de suplentes y saltó al campo de juego a los 78 minutos, uno más tarde del gol que le dio al dueño de casa la igualdad que posteriormente se convertiría en cifras definitivas. Las cámaras de TV captaron el momento justo del conflicto.

Cuando se encontraba al borde de la línea de cal, Salah comenzó a cruzar palabras con el DT en lo que parecía solamente un diálogo futbolero. Con el correr de los segundos la temperatura fue subiendo, las gesticulaciones del futbolista fueron más notorias y casi terminan cara a cara.

Darwin Núñez, quien también se disponía a entrar, se puso entre medio del futbolista y Klopp, para evitar mayores inconvenientes. Tras el partido, el número 11 habló ante los medios y fue tajante a la hora de referirse a la particular situación: "Si hablo hoy, habrá fuego". Por su parte, el DT también se refirió a ello en conferencia de prensa: "¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho. Para ser honesto, no estoy de humor para hablar de eso".