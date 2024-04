Insua le respondió al presidente de San Lorenzo tras sus dichos: "En psicología deportiva eso se llama..."

El 11 de abril del corriente año, luego de la derrota ante Independiente del Valle por Copa Libertadores, Ruben Darío Insua dejó de ser oficialmente el director técnico de San Lorenzo. En las últimas horas, el Gallego dijo presente en los estudios de ESPN y no dudó en responderle a Marcelo Moretti tras sus dichos.

"Nos agarró en un momento muy difícil, nos devolvió la dignidad pero lamentablemente los resultados no se acompañaron. Ganamos 4 partidos de 18, en cualquier fútbol del mundo hubiese tenido salida mucho antes”, fueron los dichos del presidente contra el DT.

El presidente de San Lorenzo había apuntado contra el DT por los resultados.

Durante la jornada de este martes, Insua dijo presente en los estudios de ESPN y manifestó: "Lo escuché. Me pareció un razonamiento bastante raro. Pareció más un analista que un partícipe. Esa línea argumental es querer escaparte vos del problema. En psicología deportiva eso se llama "transferencia de responsabilidades", vos le trasladas el problema a otro para no hacerte cargo".

"El presidente actual sabía bien que el equipo venía de clasificar a la Copa Libertadores, la cual está jugando y disfrutando como presidente. Habíamos llegado a la Copa Argentina, el equipo hasta el último día siempre fue competitivo. En un año y siete meses, que fue cuando terminó el 2023, San Lorenzo no perdió un clásico de visitante y de local solamente perdió uno con River. El equipo clasificó a la Sudamericana y después a la Libertadores. Siempre fue competitivo", añadió.

Posteriormente, Insua retrucó: "En otros países, quizás a un presidente no se le ocurre echar a un cuerpo técnico que logró todo eso. Yo le dije en la charla que tuvimos que había que hacer todo lo posible para pasar de ronda en la Libertadores y seguir con vida en la Copa Argentina durante el primer semestre y después contratar seis refuerzos de jerarquía para tener aspiraciones de ganar la Copa".

"No me gusta hablar de los nombres de los jugadores, porque ellos no tienen la culpa. De los diez jugadores que vinieron, el cuerpo técnico pidió a dos", sentenció el ex DT de San Lorenzo dejando en clara su tensa relación con el mandamás de la institución.