La advertencia de un futbolista de Fortaleza a Boca a horas de jugar por Sudamericana: “Acá lo que cuesta es…”

Tras la victoria ante River en los cuartos de final de la Copa de la Liga, Boca se alista para lo que se presume será su desafío más exigente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El próximo jueves, enfrentará a Fortaleza, líder indiscutible de la zona con un puntaje perfecto y el argentino Juan Manuel Lucero palpitó el duelo con los de Martínez y envió una fuerte advertencia.

Mirá el video

"Acá lo que le cuesta a todos los equipos, mismos los de Brasil, es el calor y la humedad. Todo el año 30 grados, siempre con probabilidades de lluvia por la humedad, que llega al 90%. Me costó muchísimo adaptarme, más que nada en el día a día particular. Estaba todo el día con el aire acondicionado, no quería salir, ahora disfruto un poco más”, explicó el mendocino.

Además expresó que Fortaleza “es un equipo que viene de menor a mayor, desde que ascendió logró mantener la categoría, que es muy difícil. Con la llegada de (Juan Pablo) Vojvoda hizo un gran click, acá los enamoró a todos, además es una gran persona. En el club lo valoran mucho, son muy humanos los dirigentes. Empezaron a confiar en los argentinos gracias al entrenador”.

Lucero aseguró que, más allá de hoy ser el líder del Grupo D, el favorito para quedarse con la zona es Boca. “Creo que lo tiene Boca (el favoritismo) desde el principio, por ser Boca, por lo que es, sería una falta de respeto decir que somos nosotros. Si bien los números marcan que tenemos seis puntos y ellos cuatro, no deja de ser Boca el rival con más historia y nombre en toda la Sudamericana. Hay que tener el máximo respeto", destacó.