La llamativa frase de Moretti al presentar a Romagnoli como DT de San Lorenzo: "Había muchísimos técnicos con..."

"Queremos anunciarles a todos los hinchas de San Lorenzo que hemos decidido elegir a Leandro Romagnoli como técnico de la Primera División. Es la persona indicada para empezar un camino deportivo distinto". Así fue la frase con la que el presidente Marcelo Moretti anunció al nuevo entrenador del Ciclón.

De esta manera, el presidente de San Lorenzo le puso fin a una búsqueda de entrenador que tuvo varios nombres sobre la mesa y algunos "no", como los de Luis Zubeldía y Gabriel Heinze. Sin embargo, el propio Moretti -en una llamativa frase- descartó que hayan sido muchos los entrenadores que se negaran a dirigir el club y hasta señaló del interés de algunos entrenadores "internacionales".

“En los medios se dice que no quería venir nadie. Solamente fueron dos los que dijeron que no podían porque estaban viviendo en el exterior. Había muchísimos técnicos, muchos que no salieron en los medios, con los cuáles hemos hablado, incluso técnicos internacionales que querían venir", señaló Moretti.

Luego, contó por qué eligió a Romagnoli: "Nos hemos decidido por ‘Pipi’ por sentido de pertenencia, por trayectoria como jugador, por las ganas que tiene, por la formación, por el convencimiento y por el conocimiento de más del 60% de los jugadores del plantel”.

A su turno, el propio Romagnoli contó cuáles son sus sensaciones al asumir como DT del Ciclón. "Es una oportunidad única para mí. Estoy muy feliz. Tenemos un gran plantel. Estoy contento y agradecido. Y la verdad, me siento más nervioso que cuando debuté como jugador... El martes tenemos un partido muy difícil y ojalá se pueda ganar", señaló.