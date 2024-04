La fuerte sentencia de Chilavert sobre el show de Dibu Martínez en los penales y un “osado” pedido: “Me encantaría que…”

Emiliano Martínez brilló con luz propia en el enfrentamiento entre Aston Villa y el Lille francés. El marplatense se lució con atajadas extraordinarias y en la tanda de penales detuvo dos disparos, lo que aseguró el pase de los Villanos a las semis de la Conference League.

A pesar de su destacada actuación, Dibu sufrió la hostilidad de los fanáticos galos y José Luis Chilavert salió a bancarlo: "Es genial ver a Martínez celebrar y hacer sus bailes", dijo el paraguayo en referencia al festejo del arquero argentino que también mandó a callar a los aficionados luego de atajar el penal decisivo.

Dibu fue clave para su equipo y sus gestos causaron polémica.

Esto generó nuevamente críticas en su contra y Samir Nasri, ex futbolista y compañero de dibu en Arsenal, fue uno de los que apuntó contra él: “Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos".

Pero estos dichos fueron respondido por Chilavert que, fiel a su estilo, redobló la apuesta: "Para los europeos nosotros somos indios, sudacas, y te insultan. Me parece perfecto que el Dibu festeje y haga bailes. No es provocador, es una virtud que tiene, el problema está en el que entra en el juego del arquero. Me encantaría que Dibu también patee penales".

"Sin lugar a dudas es el mejor del mundo. Si da un salto del Aston Villa, puede jugar en el Manchester United, Real Madrid o en el PSG”, agregó el paraguayo ídolo de Vélez.