El tesorero de la AFA se burló de Caruso Lombardi en Twitter y el DT le respondió muy fuerte: “Próximamente Milei te va a…”

Cuando Carlos Tevez denunció irregularidades con los arbitrajes del fútbol argentino, recibió la crítica irónica de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, a quien luego el DT le contestó. Uno de los que salió a respaldar a Tevez fue Ricardo Caruso Lombardi, quien volvió a cargar contra el dirigente, como había sucedido en otros casos.

"Creo que se terminó la paciencia, lo vengo diciendo hace tiempo, lo que vemos no se aguanta más. Escuchar a Beligoy, el tuit de Toviggino, arbitrajes espantosos. La AFA no hizo nada bueno después del Mundial, todo turbio. Hay que apoyar al Kun y a Tevez, no dejar que triunfe lo sucio", señaló en ese momento el DT.

Toviggino parece haber tomado nota de la situación y aprovechando que Caruso Lombardi entró en el centro de la polémica en Uruguay, donde dirige ahora, aprovechó un posteo para burlarse de él y recibió una dura respuesta.

Todo sucedió tras el debut del entrenador en el Miramar Misiones. Enojado por un fallo arbitral, luego se descargó contra el VAR: "Fue un invento del VAR, trazan las líneas cómo quieren ¿Qué línea trazó? El VAR anuló el gol a propósito, no tengo ninguna duda”, sentenció.

Ahora fue convocado por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para declarar por sus dichos. De la noticia se burló Pablo Toviggino, que publicó un video de un boxeador a su cuenta oficial en la red social X, a modo de meme para reírse de la situación.

Caruso Lombardi no se quedó atrás y le contestó con un fuerte mensaje en contra, por la misma red. "Querido Toviggino, te apoyas en tu página Doble A, no te preocupes por mi, a vos te tienen nock-out Verón, Fassi, Girotti, Scioli y las SAD. Próximamente Javier Milei te va a atender, yo el juicio ya te lo gané, voy por el camino correcto, no el de los bolsos que dijo un DT". La referencia es para Tevez, que lo acusó de trasladar bolsos hacia su casa.