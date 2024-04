Show de Dibu Martínez en Francia: tapó dos penales, lo insultaron y festejó el pase a semis con bailecito

Emiliano Martínez se agiganta en los momentos más hostiles y pruebas de ello hay sobradas. Este jueves dio una más en la clasificación de su equipo, Aston Villa, ante el Lille por los cuartos de final de la UEFA Conference League. El arquero argentino llegó a Francia en un clima muy caliente y dispuesto en su contra, pero atajó dos penales para darle el pase a su equipo, con chicanas incluidas.

Sucede que los franceses quedaron con la herida abierta tras la final de la Copa del Mundo de Qatar en 2022, cuando el arquero argentino fue clave tapando el mano a mano ante Randal Kolo Muani, sino también en la tanda de penales en la que tapó ante Koman y acompañó el desvío de Tchouameni.

Sin embargo, no solo es su destacada labor lo que generó el odio françes, sino también sus celebraciones y el juego mental que hizo en la previa de los penales. Tanto es el enojo, que comenzó a recibir insultos desde que arribó al país. En el estadio, lo silbaron cada vez que tocó la pelota y hasta fue víctima de un título en la nota de un reconocido medio francés. Fue el Get French Football News, que señaló: "Enemigo público número 1: Emiliano Martínez llega a Francia".

En la ida en Inglaterra, Aston Villa ganó 2 a 1. El resultado fue idéntico pero para el Lille en la vuelta por lo que el partido se fue a alargue. Sin diferencias en el marcador, la definición se prolongó a los 12 pases y allí, el "enemigo público número uno de Francia" volvió a hacer de las suyas.

En la previa al primer penal comenzó con los juegos mentales y luego lo tapó. Ni bien lo hizo mandó a callar a los ultras franceses que estaban detrás del arco, en la tribuna. Fue amonestado después de eso por la nueva ley "Anti Dibu" (más anti Dibu que nunca) y quedó condicionado para el resto de la tanda.

Sin embargo, no le impidió atajar el último y definitivo, que le dio la clasificación al Aston Villa. Inmediatamente después, comenzó a hacer su tradicional y característico baile de festejo, mientras miraba al árbitro para constatar que esté el OK al no adelantamiento. Sus compañeros fueron a celebrarlo con él y Dibu Martínez se llevó otra victoria ante los franceses.