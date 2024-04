La llamativa decisión que tomó San Lorenzo con el DT para la Libertadores tras echar a Insua

La dura derrota de San Lorenzo ante Independiente del Valle, por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, marcó el cierre del segundo ciclo de Ruben Darío Insua como director técnico. El equipo, ya sin posibilidades en la Copa de la Liga, está en la búsqueda de un nuevo entrenador y todo apunta hacia Leandro Romagnoli.

Mientras se barajaban los primeros nombres como posibles candidatos, el Pipi asumió de manera interina, junto a Gonzalo Prósperi, quienes hasta entonces estaban a cargo de la reserva. Pero a medida que otros candidatos, como Luis Zubeldía o Gabriel Heinze, perdían fuerza, la opción de que el ídolo de los Azulgranas tome las riendas ganaba terreno.

Los directivos, liderados por Marcelo Moretti como presidente y con Néstor Ortigoza como responsable del fútbol, ya le han asegurado a Romagnoli que dirigirá el próximo enfrentamiento contra Liverpool en Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para el 23 de abril.

Mientras tanto, están a la espera de una respuesta de Nicolás Larcamón, quien recientemente dejó Cruzeiro y en caso de una negativa, el ex futbolista sería confirmado como el sucesor de Insúa en San Lorenzo. Luego del empate con Central Córdoba, el Pipi habló en conferencia de prensa y se mostró ilusionado con la chance de quedar fijo como director técnico de San Lorenzo.

"La ilusión siempre está. Estoy cómodo en la reserva, me dejan trabajar tranquilo y estoy sumando experiencia. Cuando estaba Rubén (Insua) pensaba en que en algún momento me iba a tocar dirigir a San Lorenzo, pero no estoy desesperado", aseguró. Con este panorama, parece que el deseo del ídolo está cerca de cumplirse.