La bomba de Pipi Romagnoli tras el despido de Insua en San Lorenzo: “Tengo la ilusión de…”

No fueron días fáciles para el mundo San Lorenzo. Luego de la pálida actuación del equipo ante Independiente del Valle por Copa Libertadores, la Comisión Directiva tomó la decisión de dar por finalizado el vínculo de Ruben Darío Insua al frente del primer equipo. Ya eliminados en la Copa de la Liga, quien se hizo cargo del barco fue Leandro Romagnoli.

El Pipi, ídolo de la institución, es el actual director técnico de la Reserva. Tras la igualdad 0-0 de este domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, habló en conferencia de prensa: “Siempre agradecido a la gente de San Lorenzo por el cariño, me pone muy contento. No hablé con la dirigencia sobre el futuro, solo cuando se fue Ruben. Sé que buscan entrenador, por las redes veo los nombres".

"No sé si fue el último partido o si voy a estar en el próximo, me irán diciendo, estoy para ayudar. Estuve en otra época, pero no deja de ser algo nuevo. Puede ser el último, o nos puede tocar la próxima semana en la Copa, eso lo van a definir los dirigentes”, añadió Romagnoli.

Posteriormente, el Pipi soltó una bomba sobre su deseo para el futuro cercano: “Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo, quería hacer experiencia, pero siempre pienso en dirigir a San Lorenzo. Estaba Ruben y yo lo que decía era que en un futuro iba a dirigir. Si me toca la posibilidad, bienvenido sea; si no, seguiré en la Reserva. No estoy apurado”.

Por último, Romagnili analzó la actuación de sus dirigidos dentro del campo: “En el primer tiempo tuvimos un poco más de tenencia, intentamos salir jugando, pero nos faltó profundidad. Quedamos largos cuando perdimos la pelota. En el segundo fuimos más cortos e intentamos jugar siempre. Tuvimos dos entrenamientos, este equipo viene de jugar la Copa, en la altura, con mucho viaje. Sentimos el cansancio, pero teniendo en cuenta todo creo que hicimos un buen partido".