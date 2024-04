Un periodista de Tigre le dijo a Sebastián Domínguez que sus jugadores son “unos muertos”: la llamativa reacción del DT

Tigre perdió por 1-0 ante Unión como local en lo que fue el segundo partido de Sebastián Domínguez como entrenador, y luego de la derrota, el DT pasó un insólito momento en la conferencia de prensa post partido.

Un periodista del Matador utilizó el tiempo que se le entrega a la prensa para que haga preguntas para hacer una catarsis en la que apuntó contra todo el plantel y usó una fuerte definición: "Son unos muertos".

Mirá el video

"De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre porque son tortugas. Yo te voy a dar nombres: Sánchez Miño es una tortuga, no se cómo puede jugar en Tigre y no se qué le verás vos", comenzó.

Luego, continuó pegándole a los jugadores y le dejó un mensaje a Domínguez: "Valoro tu orgullo por haber agarrado este equipo porque viéndolos a estos muertos la verdad es que si yo fuera técnico no agarro".

"No te echo la culpa a vos porque los venimos viendo a estos muertos. Son unos muertos", sentenció el partidario del equipo de Victoria. Sorprendido e incómodo por la situación, el técnico sonrió tímidamente y retrucó: "¿Cuál es la pregunta? Esa fue una descarga".

Lo llamativo de la reacción del DT fue que ante el insulto del periodista a sus futbolistas, no retrucara la acusación y los dichos para con sus dirigidos.