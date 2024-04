Ni Verstappen, ni Sainz: Toto Wolff revela quién reemplazaría a Lewis Hamilton en Mercedes

El paddock de la Fórmula 1 sigue intentando saber quién ocupará el lugar de Lewis Hamilton en Mercedes. Una vez confirmada la partida del siete veces a campeón a Ferrari, aparecieron varios nombres para tomar esa butaca y fue Toto Wolff quien realizó una declaración en la que revela el piloto que tiene más chances de estar en 2025 junto a las 'flechas de plata': Kimi Antonelli.

"Definitivamente es un contendiente muy fuerte", le dijo al medio Xinhua y agregó: "Quiero ver cómo se desarrolla su temporada en la F2, pero esperaremos y veremos qué pasa con algunos de los otros pilotos. No dudo de su velocidad, talento y habilidad. No le habríamos apoyado en el karting hasta ahora si no creyéramos que tiene potencial para entrar en la F1 y hacerlo con Mercedes”.

Los de Brackley no descartan apostar por el talento joven, como ya han hecho otros equipos de la parrilla: “Muchos jóvenes han demostrado en el pasado que se puede dar ese paso. Mi sensación es que no quiero apresurarme, porque Kimi forma parte de las ideas para del año que viene y está en la posición más fuerte".

"Es por eso por lo que no necesitamos apresurarnos a tomar la decisión. Obviamente, algunos de los otros grandes pilotos van a tomar una decisión sobre qué hacer pronto, pero hay una sensación que me indica que no debo tomar la decisión demasiado rápido”, dijo para finalizar.